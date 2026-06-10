As lojas do comércio de Americana na região central estarão abertas neste sábado, 13 de junho, das 9 às 15 horas. Na data é comemorado o Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade e feriado municipal. O fato de o comércio ficar aberto é uma oportunidade para as pessoas aproveitarem o momento devido ao Dia dos Namorados, em 12 de junho, e a realização da festa do peão.

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Na sexta-feira, o atendimento ao público acontece das 9 às 18 horas.



Para Evandro Barizon, vice-presidente da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana e responsável pelo setor do comércio, as quedas da temperatura nos últimos dias ajudam a impulsionar as vendas.

Barizon fala do Comércio

“No ano passado não tivemos frio neste período e agora a situação está diferente. Isso ajuda bastante nas vendas de produtos agregados, como roupas e calçados. Estamos também no período da festa do peão e esse é um fator que contribui para o crescimento das vendas”, explicou.

Barizon chamou a atenção também do Dia dos Namorados, é que normal ocorrer a chamada troca de presentes entre os casais. “Além disso, muitos bares e restaurantes estarão realizando diversos eventos e promoções para atrair os casais. A ACIA possui um departamento gastronômico e notamos esta movimentação”, disse o vice-presidente da associação.



Barizon falou ainda que além de roupas e calçados, os setores de perfumaria, joias e semijoias, bem como produtos de maquiagem, devem registrar boas vendas. “A gente sempre alerta o consumidor para pesquisar antes de efetuar as compras para poder comprar sem errar”, comentou.