Empreendimento transmitirá todas as partidas do Brasil em um telão na Praça de Alimentação; público vai curtir a competição em um ambiente confortável e seguro

A poucos dias para o início da Copa, o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma estrutura especial para receber os torcedores e se tornar um ponto de encontro animado, festivo e confortável durante as partidas do Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O empreendimento instalou um telão de LED de 4m x 2m na Praça de Alimentação, para transmitir os jogos da competição e proporcionar aos clientes a oportunidade de torcer e vibrar ao lado de familiares, amigos e outros torcedores, em um ambiente acolhedor e descontraído.

Enquanto acompanham as partidas, os visitantes contarão com toda a comodidade oferecida pelo empreendimento, como o amplo estacionamento, segurança, climatização e diversas opções de alimentação e bebidas.

“A proposta é transformar o Shopping em um espaço de convivência e celebração, reunindo pessoas para compartilhar a torcida pela Seleção Brasileira com conforto e tranquilidade”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Durante os jogos do Brasil, todos os restaurantes e quiosques da Praça de Alimentação irão funcionar normalmente. Desta forma, o público poderá torcer e saborear o amplo cardápio de opções gastronômicas disponíveis no empreendimento.

A programação começa com a transmissão da abertura do Mundial, na quinta-feira (11/6), às 14h30. Já a Seleção Brasileira estreia no sábado (13/6), às 19h, volta a campo na sexta-feira (19/6), às 21h30, e disputa sua terceira partida da fase de grupos no dia 24/6 (quarta-feira), às 19h. Além dos jogos do Brasil, outras partidas da competição também serão exibidas no telão.

Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento, afirma que a iniciativa reforça o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré em proporcionar experiências que vão além das compras, promovendo momentos de integração, entretenimento e convivência para toda a comunidade.

Serviço:

Transmissão dos jogos da Copa no Shopping ParkCity Sumaré

Local: Praça de Alimentação

Entrada gratuita.