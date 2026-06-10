Para fazer a população dançar forró no clima das festas juninas, Prefeitura promove evento em área sob a Ponte Estaiada, neste domingo (14)

Ao som do forró, Hortolândia entra no clima das festas juninas. A Prefeitura promove a primeira edição do Festival Junino Pé de Serra. O evento será neste domingo, dia 14, às 14h, na área debaixo da Ponte Estaiada, onde o município planeja construir um futuro centro de eventos. O festival terá shows da dupla Caju & Castanha e do grupo Bicho de Pé.

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Representantes da cultura popular, os pernambucanos Caju & Castanha iniciaram carreira nos anos 1970. Eles encantaram o público com a embolada, um dos gêneros musicais mais tradicionais do Nordeste. Nos anos 1980, mudaram-se para a cidade de São Paulo, de onde espalharam a beleza de seus versos para o país. A dupla já lançou mais de 30 discos. Para fazer o público reforçar a torcida pela seleção na Copa do Mundo, eles lançaram neste mês a música “Brasil Minha Paixão”, disponível no YouTube.

Para fazer o público dançar muito forró, o festival terá o Bicho de Pé. Formado na cidade de São Paulo, em 1998, o grupo transita por vários gêneros e ritmos da música brasileira como baião, xote, xaxado, samba, arrasta pé e samba. O grupo já dividiu o palco e fez gravações com grandes artistas como Dominguinhos, Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Fagner, Tato Cruz (Falamansa), Marcelo Jeneci, dentre outros. No mercado internacional, o grupo já levou o balanço do forró com apresentações na Europa e nos Estados Unidos. A atual formação do grupo tem a vocalista Carla Casarim, Daniel Teixeira (baixo), Chica Brother (zabumbatera), Clayton Gama (acordeon), Luiz Claudio (guitarra e cavaco) e Blec Paulo (percussão).

O festival terá outras atrações musicais. Para os fãs de sertanejo, a programação terá apresentações dos cantores Rodrigo Nogueira e Elaine Mendonça. Já para os nostálgicos, o festival terá abertura com o projeto Flashback do Tenório, que fará o público viajar no tempo com os passinhos dos anos 1970 e 1980.

Para quem quiser se deliciar com a gastronomia, o festival terá área de alimentação com barracas de comidas tradicionais juninas. Haverá também food trucks com outras opções. As crianças irão se divertir com uma área que terá brinquedos infláveis.

O secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, destaca que a proposta do evento é valorizar a tradição cultural da cidade.

“O Festival Junino Pé de Serra nasce para fortalecer uma tradição que faz parte da nossa história e da nossa identidade. Em Hortolândia, acreditamos que a cultura é uma ferramenta de encontro, pertencimento e convivência, capaz de aproximar as pessoas e fortalecer os vínculos da comunidade. Essa primeira edição do festival foi pensada para que as famílias possam se reunir, celebrar juntas e viver a cultura popular de forma acessível e acolhedora. Queremos que essa seja a primeira de muitas edições, construídas junto com a população, para fortalecer cada vez mais o acesso à cultura em nossa cidade”, ressalta o secretário.

Confira abaixo a programação do 1º Festival Junino Pé de Serra de Hortolândia:

15h – aulão com com a Cia. de Dança Ari Silva

15h35 – Flashback do Tenório (dança do passinho anos 1970 e 1980)

16h – Rodrigo Nogueira (sertanejo)

17h – Elaine Mendonça (sertanejo)

18h – Caju & Castanha

19h30 – Fala das autoridades

20h30 – Bicho de Pé