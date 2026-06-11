NOTA OFICIAL

Em relação à ocorrência registrada no córrego Santa Angélica nesta quarta-feira (11), o DAE informa que, após trabalho conjunto realizado pelas equipes da autarquia, do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) e da Secretaria de Meio Ambiente, foi identificada a origem do material despejado no córrego.

A origem foi localizada em uma indústria têxtil instalada em um condomínio industrial da cidade. De acordo com a apuração inicial, houve um problema interno nas instalações da empresa, possivelmente relacionado à rede coletora de esgoto interna, o que provocou o desvio de efluente industrial para a galeria de águas pluviais, atingindo posteriormente o córrego.

O DAE reforça que a ocorrência não tem qualquer relação com a rede pública coletora de esgoto e também não possui ligação com a obstrução identificada anteriormente em um poço de visita da autarquia, problema que já havia sido corrigido pelas equipes.

Após ser comunicada da situação, a empresa interrompeu imediatamente a atividade de tinturaria e informou que adotará as providências necessárias para localizar e corrigir a falha interna. O caso também foi acompanhado pela CETESB, uma vez que a empresa possui licenciamento ambiental junto ao órgão estadual.

Tinturaria notificada

Como medida administrativa, o DAE emitirá notificação para que a empresa interrompa a irregularidade imediatamente e regularize a situação no prazo de 30 dias. O caso também foi encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, que aplicará as penalidades cabíveis de acordo com a Lei Municipal nº 5.133/2010, em razão da infração ambiental constatada.