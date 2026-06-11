A previsão é que este ano tenhamos o super el niño- E a Prefeitura de Americana publicou o edital de abertura de licitação para aquisição de materiais e equipamentos para o Centro de Operações de Emergência (COE) da Defesa Civil no município. A publicação está no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (9) .

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O processo é voltado à aquisição de itens como mesas, cadeiras, armários, projetor multimídia, celulares, drones e outros equipamentos necessários para o funcionamento do centro.

O COE é uma sala de emergência que reunirá representantes de diferentes órgãos da administração de Americana e, se necessário, de cidades da região. O objetivo é que seja um espaço para gerenciamento de crises, como as decorrentes de temporais com queda de árvores, destelhamentos, desalojamentos de pessoas, dentre outras.

Enfrenados de calamidades e o El Niño

“A sala do COE será importante no enfrentamento a problemas relacionados a eventuais emergências e calamidades públicas. O espaço será usado para reuniões, discussões e tomadas de decisão de forma mais rápida e coordenada para contornar essas situações adversas, e a realização dessa licitação será importante para que a sala de emergência fique bem equipada e atenda adequadamente a cidade em suas necessidades”, comentou o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

O centro integra um programa do Governo do Estado de São Paulo em municípios paulistas. Para a sua viabilização, Americana recebeu recursos estaduais no montante de R$ 100 mil, por meio do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (Fundocamp), administrado pela Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).

Além de Americana, a sala de emergência também poderá ser utilizada para reuniões e ações que envolvam as demais cidades vinculadas à Agemcamp.

De acordo com Miletta, a Defesa Civil busca um espaço adequado para a instalação do COE, que deverá ter em torno de 60 metros quadrados.

O edital da licitação estará disponível aos interessados, das 9h às 16h, na Unidade de Suprimentos, localizada na Avenida Brasil, nº 85, 1º andar, no Paço Municipal; nos sites www.americana.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br; e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

A abertura das propostas está marcada para o dia 29 de junho, a partir das 7h30. A sessão de disputa de preços será logo na sequência, a partir das 8h30.

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