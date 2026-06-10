O empresário Alexandre Correa, ex de (marido da apresentadora Ana Hickmann), voltou a se pronunciar nas redes sociais após divulgar uma decisão judicial favorável envolvendo uma acusação de violência psicológica.

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Em publicação feita em seu perfil oficial, Alexandre compartilhou uma nota assinada por seus advogados informando que o processo movido por Flávia Cheirosa foi encerrado após o Ministério Público e a Justiça entenderem que não havia elementos suficientes para comprovar a acusação apresentada.

Segundo a nota divulgada pela defesa, o Judiciário de São Caetano do Sul não identificou a prática de crime por parte do empresário, determinando o arquivamento do caso.

Na legenda da publicação, o ex de Ana Alexandre afirmou:

“A senhora Flávia Cheirosa prestou uma queixa contra Alexandre Bello Correa de violência doméstica com violência psicológica. Ela não conseguiu comprovar o alegado, nem apontar qualquer conduta de Alexandre que tenha causado prejuízo algum à sua saúde psicológica.”

Veja a publicação completa de Alexandre Correa: https://www.instagram.com/p/DZVqBsilLgs/

O empresário ainda destacou que a ação foi considerada improcedente e comemorou o encerramento do processo.

O caso também acontece em meio a um período delicado da vida de Alexandre Correa, que desde a separação de Ana Hickmann tem se manifestado frequentemente nas redes sociais sobre questões familiares, judiciais e sua relação com o filho do ex-casal.

Para a defesa do empresário, a decisão representa um reconhecimento de que as acusações apresentadas não foram comprovadas dentro do processo.