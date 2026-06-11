Duas alunas da EE Alexandre Bassora agridem colega em plena calçada na semana passada

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra duas alunas da Escola Estadual ‘Alexandre Bassora’, em Nova Odessa, agredindo uma colega na calçada e em plena Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Planalto. O episódio teria ocorrido na semana passada e está repercutindo na cidade.

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Na imagem é possível ver uma das estudantes batendo na outra com um pedaço de pau, enquanto duas se digladiam puxando cabelos e rolando no chão. Em seguida, uma terceira chega e alguns adultos correm para separar as alunas brigonas, sob os olhares de vários colegas das jovens, que nada faziam para apaziguar a situação.

A informação obtida pelo Novo Momento com conhecidos das estudantes é que a situação não seria inédita, com um grupo de meninas supostamente brigando com certa frequência na unidade. Além disso, na semana retrasada houve um caso de garotos agredindo uma garota – mas o NM não teve acesso a vídeos desse caso.

A reportagem entrou em contato por email com a Diretoria Regional de Ensino, para saber a posição sobre as brigas e providências tomadas, mesmo entendendo que os episódios ocorrem fora da unidade de ensino, em via pública. Não houve retorno até o fechamento da matéria, mas o Novo Momento concede o espaço caso queiram se manifestar.

Vídeo mostra briga entre alunas

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