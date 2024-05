Público-alvo é a indústria local que fabrica equipamentos e materiais de saúde

Crédito estará associado a metas de fornecimento ao SUS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) criou o Programa BNDES Fornecedores SUS, com orçamento de R$ 500 milhões, para financiar o fornecimento ao SUS de equipamentos e materiais de saúde produzidos no país.

A concessão do crédito à indústria local estará associada a uma meta de fornecimento ao SUS. O compromisso será assumido pela empresa fornecedora, correspondendo ao total do valor contratado com o BNDES. O programa estará vigente até 30 de junho de 2028.

O BNDES Fornecedores SUS contribuirá para o alcance da meta para o Complexo Econômico-Industrial da Saúde da nova política industrial, lançada em 2023 pelo Governo Federal: ampliar a participação da produção local dos atuais 42% para 70% do consumo nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e materiais para saúde.