Com entrada gratuita, Festival Raízes de Santa Bárbara 2024 acontece neste domingo

O Festival Raízes de Santa Bárbara trará uma das maiores duplas do sertanejo brasileiro, Edson & Hudson, neste domingo (26), além de apresentações locais, valorizando a cultura do Município e da região. Realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação Leuven, apoio de SOS Telecom e VIC Engenharia e media partner Vox 90, o evento, com entrada gratuita, será no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida.

O Festival Raízes 2024 terá início com o 14º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros. A concentração será às 10 horas no Clube de Cavaleiros “Aureliano de Mello”, na Rua Amador Bueno de Campos, 196, na Vila Oliveira, e saída às 11 horas rumo ao Complexo Usina Santa Bárbara.

No Complexo Usina, os shows ficarão por conta de Milton Moraes & Donizete (13 horas), João Paulo & André (15 horas) e Grupo Violado (17 horas). A dupla principal Edson & Hudson subirá ao palco do Festival Raízes de Santa Bárbara às 20 horas.

Já a Praça de Alimentação será comandada pelas entidades: Serviço de Assistência Social – Meimei S.A.S, Copasbo (Comunidade de Pastores de Santa Barbara d’Oeste), Apnef (Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Barbara d’Oeste), Associação Vinde a Luz, Guarda Mirim de Santa Bárbara d’Oeste e Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida).

Mais notícias da cidade e região

O cardápio trará mini pizza, pastel de belém, raspadinha tradicional, raspadinha alcoólica, pastel, arroz carreteiro, porção de calabresa, açaí 330 ml e 550 ml, X-Burguer, X-Burguer Bacon, lanche de pernil e costela, acarajé e escondidinho de frango e carne seca, porção de frango a passarinho, doces típicos, crepe francês (pequeno e grande), espetos de carne, queijo coalho, frango, panceta e linguicinha defumada, batata frita, batata frita com bacon e cheddar e combo lanche completo com queijo e batata frita, cachorro quente, X-Bacon, brigadeiro de colher, além de chope, cerveja sem álcool, gin tônica, suco, refrigerante e água.

As ações de economia criativa também integram o evento. Ao todo, 20 artesãos do Município participarão da Feira de Artesanato no Festival Raízes de Santa Bárbara 2024, com trabalhos feitos em diversas técnicas, conforme lista abaixo.

“Edson é & Hudson uma das maiores duplas que nós temos do sertanejo no nosso País. Já estou entrando no clima e quero convidar vocês para entrarem junto comigo. Dia 26 de maio nós vamos ter o Festival Raízes, que é o festival sertanejo aqui de Santa Bárbara, no Complexo Usina Santa Bárbara. Será um evento com boa gastronomia, com organização, com segurança e essa dupla fantástica. Está todo mundo convidado. Espero vocês lá”, convidou o prefeito Rafael Piovezan.

Estrutura:

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP

Não haverá estacionamento pago. Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins.

Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Segurança

Amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar. O evento é equipado com catraca, revista, detector de metais e câmeras de segurança.

Itens permitidos

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo “Ziplock”, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado e em garrafa de plástico mole lacrada, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação. Vale ressaltar que é obrigatório uso de coleira e guia e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.

Itens proibidos

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos e garrafas (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Vagas especiais PCD

Para cadeirantes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, haverá estacionamento gratuito interno pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Economia criativa

Confira os artesãos e técnicas:

– Aristides Neto – terrários, mini jardins e kokedamas;

– Bernardete Camargo – toucas, cachecóis, lembrancinhas de Santa Bárbara d’Oeste, dentre outras peças em crochê e bordado;

– Celso Pupim – esculturas em epóxi, filtro dos sonhos e biojoias;

– Edma de Souza – acessórios em metal e macramê, bottons temáticos e filtro dos sonhos;

– Jhenifer Rodrigues – laços e acessórios;

– Jhonatan Felix – bustos de personalidades, desenhos, caveiras, animais, chaveiros, entre outros;

– José Emídio – peças em madeira, luminárias, porta temperos,tábuas de churrasco, relógios;

– Larissa Rodrigues – acessórios em metal e macramê, chaveiros, canetas e chinelos bordados;

– Marcilene Paulo – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras, porta objetos;

– Maria de Nazaré – acessórios, bolsas e porta moedas em capim dourado;

– Maria Socorro – acessórios em macramê, pedras naturais, couro, recouro e sementes, e filtro dos sonhos;

– Mariana Amianti – personagens em amigurumi e macramé decorativo;

– Marisa Yukiko – imagens esotéricas, místicas e religiosas em amigurumi, chaveiros e lembrancinhas de Santa Bárbara d’Oeste;

– Nilza da Silva – tapetes, panos de prato, toalhas, dentre outras peças em crochê e bordado;

– Paulo Couto – porta objetos, chaveiros, capela com entrelaçamento em pedrarias e tsuru;

– Rosely Wagner – toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê temáticos, chaveiros e acessórios em crochê;

– Sérgio Fronza – bonecos e bichos de pano e feltro, bolsas e necessaires em costura artística e criativa;

– Silvaneide Ferreira – turbantes, bandanas, tiaras, scrunchs e laços de cabelo;

– Silvania Toledo – panos de prato em costura criativa e pintura;

– Suzana Chiquetto – toucas, gorro, bonecos em amigurumi e chaveiros.

Serviço:

Festival Raízes de Santa Bárbara

Dia 26 de maio de 2024

10h – Desfile de Cavaleiros e Muladeiros (saída às 11 horas)

Local: Clube de Cavaleiros Aureliano de Mello, localizado na Rua Amador Bueno de Campos, 196, na Vila Oliveira, Santa Bárbara d’Oeste/SP

13h – Milton Moraes & Donizete

15h – João Paulo & André

17h – Grupo Violado

20h – Edson & Hudson

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Site: culturasbo.com/festivalraizes