Na noite de ontem, 21, Ricardo Molina, Empresário, Gestor de Saúde e Pré-candidato à Prefeitura de Americana, realizou um importante encontro com os pré-candidatos a vereadores da cidade. O evento contou com a participação dos pré-candidatos dos partidos Republicanos e Avante, que compõem o Grupo de Renovação liderados por Molina.

O encontro começou com a apresentação dos coordenadores políticos da campanha. Entre eles, estavam Adriano Panin, Gustavo Maranha, Neto Contrigiani, Felipe Corá, Ricardo Brino, Luiz Brodoloni e Bicalho Coxinha. Esses coordenadores são responsáveis por diversas áreas estratégicas.

Em seguida, foram discutidas as principais estratégias de marketing político. Os pré-candidatos receberam orientações sobre como utilizar as mídias sociais de forma eficaz, a importância de uma comunicação clara e direta com o eleitorado, e técnicas para maximizar o engajamento durante a campanha. O calendário oficial de atividades, que começou ontem, também foi apresentado, destacando os eventos e ações planejados para os próximos meses.

Um aspecto importante do encontro foi a reafirmação do compromisso de Molina de não incluir vereadores eleitos no grupo de pré-candidatos. Esta medida, segundo Molina, visa garantir igualdade de oportunidades para todos. “Queremos que todos tenham a mesma chance de mostrar seu trabalho e conquistar o apoio da população”, declarou Molina.

Os participantes elogiaram a organização do evento, destacando a clareza das informações apresentadas e o suporte oferecido pela equipe de Molina. Além disso, o encontro serviu para fortalecer o espírito de equipe entre os pré-candidatos e os coordenadores.