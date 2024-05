A PUC-Campinas está divulgando o Informativo Trimestral do Emprego na RMC (Região Metropolitana de Campinas) de janeiro a março de 2024, coordenado pela Profa. Dra. Eliane Navarro Rosandiski com assistência técnica de Matheus Augusto de Souza Alexandre. A RMC acumulou um saldo positivo de 20,3 mil novos contratos. Este saldo é 20% superior ao observado no primeiro trimestre de 2023 e 14% superior ao mesmo período em 2022, só ficou abaixo ao ano de 2021, em que se verificou a retomada pós-pandemia.

Essa boa recuperação do mercado de trabalho da RMC vem sendo acompanhada pela recuperação dos valores de remuneração dos admitidos, que neste trimestre ficou em torno de R$ 2.323,96 – aproximadamente 4,6% superior à média das remunerações pagas em igual período em 2023

Clique aqui para ver estudo completo

Considerando o mercado de trabalho um reflexo da dinâmica econômica, os resultados apresentados mostram a reação positiva às medidas de políticas macroeconômicas adotadas pelo governo federal. Depois do crescimento inesperado de 3% do PIB no ano de 2023; o alinhamento das políticas fiscais e monetárias e seus impactos sobre a demanda; e as projeções de redução nas taxas de juros, o ano de 2024 começa com maior grau de confiança na economia.

“Esse cenário mais otimista favorece a retomada das contratações, consequentemente, a redução do desemprego vem acompanhada pela ampliação das remunerações. Felizmente, mais pessoas inseridas no mercado de trabalho leva a recomposição da renda familiar o que retroalimenta expectativas de mercado consumidor mais consistente”, avalia a Profa. Eliane Rosandiski.

A dinâmica do emprego na Região Metropolitana de Campinas neste primeiro trimestre confirma que o cenário de maior confiança. As atividades de construção civil, impulsionadas pela queda nos juros e pela retomada de programas de governamentais de aceleração do crescimento (PAC) geram efeitos multiplicadores importantes, sobre a cadeia produtiva e o emprego.

O setor industrial, confirmando esta melhora de confiança, também sinaliza para retomada de contratação. Além disso, as atividades de serviços, que em conjunto tiveram maior destaque, por serem muito heterogêneas, devem ser avaliadas a partir de sua segmentação. Neste caso, a sazonalidade da atividade de educação justifica seu destaque no volume de contratações neste primeiro trimestre.

No entanto, cabe destacar que os serviços de saúde humana e de atividades complementares quase empataram na quarta posição na geração de postos de trabalho, e que este último segmento merece destaque na medida em que sua dinâmica está totalmente imbricada às necessidades de outras empresas.

Esse bom momento para o mercado de trabalho é corroborado também pela ampliação da remuneração dos contratados, que no mínimo garante o poder de compra dos salários e da menor queda dos desligamentos das pessoas com mais de 50 anos. A recuperação do padrão de renda tende a impactar positivamente a capacidade de consumo da região e atuar como um mecanismo virtuoso de estímulo à demanda local.