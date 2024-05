Camisa 10 e Unidos campeões do Gigantinho Campo sub-12

Camisa 10 – A e Unidos conquistaram o título do 3º Gigantinho

Campo sub-12, competição de base organizada pela Secretaria de Esportes de Americana. As finais da Série Ouro e da Série Prata reuniram centenas de pessoas na manhã deste domingo (19), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

O prefeito Chico Sardelli acompanhou as decisões ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Esportes, Pedro Peol, e do vereador Thiago Martins.

“Mais uma categoria do nosso Gigantinho Campo sendo concluída e gostaria de parabenizar todos os atletas e equipes que participaram da competição. Agradeço também à equipe da Secretaria de Esportes, que não mede esforços para fazer um campeonato melhor a cada ano”, destacou o prefeito Chico.

Na primeira decisão do dia, o Camisa 10 – A garantiu o troféu da Série Ouro ao golear a equipe da Aesca pelo placar de 4 a 0. Já na final da Série Prata, logo em seguida, a taça ficou com o time do Unidos, que venceu o Cidade Jardim por 3 a 0.

“É muito gratificante ver a arquibancada do Centro Cívico repleta de famílias apoiando seus meninos dentro de campo. Essa é a essência do Gigantinho: reunir as famílias americanenses e promover o espírito esportivo entre as crianças e adolescentes. Parabéns a todos os participantes”, ressaltou o vice-prefeito Odir.

“Tivemos uma linda festa neste domingo nas finais do Gigantinho Campo sub-12, coroando os grandes campeões da categoria. Mas mais importante do que o resultado é a participação cada vez maior dos atletas e das torcidas. Incentivar a prática de esportes entre os pequenos é o nosso principal objetivo e tenho certeza que está sendo cumprido”, celebrou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Sub-14 e sub-16 disputam 1ª rodada

O domingo marcou também o início das disputas das categorias sub-14 e sub-16 do Gigantinho Campo. Sete jogos da primeira rodada foram realizados nos gramados do Centro Cívico, Guarani e São Vito.

No sub-14, o destaque foi a goleada do São Vito sobre o Novo Mundo pelo placar de 8 a 1. Nas outras partidas, Instituto Jr Dias e Projeto FC derrotaram Estrela Azul e Na Cara do Gol, respectivamente.

Já a estreia do sub-16 registrou duas goleadas por 5 a 0: do Sporting ZNC sobre a Aesca e do Camisa 10 sobre o Neon Club. Os outros duelos terminaram empatados: Projeto Praia Azul e Ipiranga ficaram no 1 a 1, enquanto Cidade Jardim e Morada do Sol não saíram do 0 a 0.

Os times voltam a atuar no próximo domingo (26), na segunda rodada da fase de grupos da competição.

Confira os resultados do fim de semana

Finais – Domingo, 19/05

Sub-12 Série Ouro

Aesca 0 x 4 Camisa 10 – A

Sub-12 Série Prata

Unidos 3 x 0 Cidade Jardim

1ª rodada – Domingo, 19/05

Sub-14

Instituto Jr Dias 2 x 0 Estrela Azul

São Vito 8 x 1 Novo Mundo

Projeto FC 1 x 0 Na Cara do Gol

Sub-16

Cidade Jardim 0 x 0 Morada do Sol

Projeto Praia Azul 1 x 1 Ipiranga

Sporting ZNC 5 x 0 Aesca

Camisa 10 5 x 0 Neon Club

