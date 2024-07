Veja 30 vagas de operador de produção no PLT Nova Odessa

Vagas de operador- O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa recebe neste início de semana currículos para a seleção de 200 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – incluindo 90 vagas para Soldador Montador e 30 para Operador de Produção, entre outras. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta segunda e terça-feira (dias 22 e 23/07) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. Em dois casos, haverá também processo seletivo presencial (veja abaixo).

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade. Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

SOLDADOR MONTADOR – Obrigatório Ensino Médio completo, curso profissionalizante em Solda (certificado), curso de Leitura e Interpretação de Desenho (diferencial). (90 vagas)

OPERADOR DE PRODUÇÃO – Obrigatório Ensino Médio completo, curso de Leitura e Interpretação de Desenho e conhecimento em operação e manuseio com talha (diferencial). (30 vagas)

VRH CONSULTORIA – Realizará Processo Seletivo dia 25/07/24 no saguão da Prefeitura de Nova Odessa (Av. João Pessoa, nº 777 – Centro). Vagas para PRODUÇÃO / LOGÍSTICA / ADMINISTRATIVO / COMERCIAL / MANUTENÇÃO. (10 vagas)

AÇOUGUEIRO – Com experiência comprovada na função. (2 vagas)

AJUDANTE GERAL – Ambos os sexos, experiência/requisitos: conhecimento na área de metalúrgica será um diferencial. Possuir veículo próprio que possa utilizar para ir ao trabalho (local não tem acesso ao transporte público). Horário de trabalho das 13h20 às 21h40. (2 vagas)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/COBRANÇA – Contrato: PJ. Necessário ter MEI ou disponibilidade para abrir. Regime: horário comercial de segunda a sexta feira. Local de trabalho: híbrido, sendo 4 dias home office e 1 dia presencial em Americana/SP. Conhecimentos e experiências necessárias: Pacote Office, atendimento ao cliente, rotinas administrativas e experiência com cobrança será diferencial. Salário: fixo R$ 1.500,00 + comissões. Possua computador. (1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Feminino, com experiência na função. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Sexo feminino, com experiência. Interessados comparecer na entrevista dia 24/07/2024, às 10h00 (Rua Duque de Caxias, nº 600 – Centro). (2 vagas)

AUXILIAR DE QUALIDADE – Sexo masculino, Ensino Médio completo, com experiência. (1 vaga)

AUXILIAR DE RH – Maior de 18 anos, necessário estar cursando ou ter concluído ensino superior na área de RH., horário das 7h30 às 17h18 de segunda a sexta. (1 vaga)

CHURRASQUEIRO – Para trabalhar em espetaria. (1 vaga)

COSTUREIRA – Com experiência comprovada. (4 vagas)

FUNILEIRO E SERRALHEIRO – Maior de 18 anos, com experiência na função. (2 vagas)

MECÂNICO DIESEL – Experiência em Vans e Caminhonetes. (1 vaga)

MONTADOR MECÂNICO – Conhecimento em Desenhos Mecânicos para Montagem de Painéis Elétricos de BT/MT Tensão, Montagem Mecânica, Benefícios: Transporte, refeição, vale cesta básica + salário de R$ 2.600,00/R$ 3.000,00. (2 vagas)

TECELÃO JATO DE AR – Com experiência na função. (1 vaga)

TECNOLOGIA INFORMÁTICA – Com experiência na função. (1 vaga)

VENDEDORA – Ensino Médio completo, trabalhar em loja de decoração, maior de 25 anos, com responsabilidade e desenvoltura para atendimento. (1 vaga)

FRESADOR/TORNEIRO MACÂNICO/OPERADOR DE CNC – Todos com experiência. (3 vagas)

PCP / COLORISTA/AUX. DE REVISÃO / OPERADOR DE JIGGER / LABORATORISTA TEXTIL / ELETRICISTA CONHECIMENTO EM TINTURARIA / ASSISTENTE TÊXTIL. Candidatos com amplo conhecimento. (7 vagas)

MOTORISTA CARRETEIRO / OPERADOR DE GUINDASTE / OPERADOR DE MUNCK / MONTADOR PRÉ FABRICADOS / ½ OFICIAL SOLDADOR (5 vagas)

AJUDANTE GERAL TINTURARIA / AJUDANTE ESTAMPARIA / REVISOR DE TECIDOS. (8 vagas)

ELETRICISTA / MECÂNICO DE MANUTENÇÃO / AUX. LIMPEZA MASCULINO. (3 vagas)

OPERADOR DE ROLO / OPERADOR DE PATROL / OPERADOR DE ROLO MASSA / ENGº CIVIL / MOTORISTA DE CAMINHÃO / MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA. (6 vagas)

ROÇADOR / VARREDOR / CAPINADOR / AUXILIAR DE PINTOR. (10 vagas)

CALDEIREIRO / OPERADOR DE MÁQUINA ESTAMPARIA / OPERADOR DE RAMA / OPERADOR DE MÁQUINA DE TINTURARIA / AUXILIAR MANUTENÇÃO. Todas as vagas ter experiência de 1 ano. (5 vagas)

