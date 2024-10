4 benefícios da vitamina D3 para a saúde

Também conhecida como colecalciferol, a vitamina D3 é essencial para diversas funções biológicas no nosso organismo, além de ser uma aliada poderosa na manutenção da saúde e bem-estar. As vantagens são reconhecidas pela ciência e vão desde a força muscular e óssea até o sistema imunológico e cardiovascular. Quando alguém não consegue obter as doses necessárias de vitaminas e minerais através de dieta ou exposição solar, a suplementação pode ser uma boa alternativa. Vale lembrar que é imprescindível consultar um profissional para garantir que as doses sejam ajustadas às necessidades individuais e evitar efeitos adversos.

Veja abaixo cinco benefícios desse suplemento para uma vida mais ativa e saudável.

1. Saúde óssea

A vitamina D3 é fundamental na absorção de cálcio, um mineral indispensável para a formação e manutenção de ossos e dentes. Sem ela, a absorção de cálcio pelo intestino é reduzida, limitando-se a cerca de 15% da ingestão total, o que pode levar a problemas como fraturas e osteoporose.

2. Fortalecimento muscular

Por colaborar na produção de proteínas envolvidas na contração muscular, primordiais para atletas e outras pessoas fisicamente ativas, a vitamina D3 também é importante para a força e o equilíbrio da musculatura. Sua deficiência pode resultar em fraqueza e aumentar o risco de quedas e lesões.

3. Imunidade

O sistema imunológico é igualmente favorecido com o colecalciferol, que estimula as defesas naturais do corpo, aumentando a produção de células que combatem infecções. Estudos têm demonstrado que níveis adequados desse tipo de vitamina podem reduzir o risco de doenças autoimunes e infecções respiratórias.

4. Saúde cardiovascular

Pesquisas recentes mostram que a vitamina D3 pode ter um impacto positivo na saúde do coração. Ela ajuda a regular a pressão arterial e a reduzir a inflamação, fatores críticos para prevenir doenças cardíacas. Sua escassez tem sido associada a aumento no risco de hipertensão e doenças cardiovasculares.

*Phillip Ji é co-CEO da Omix, empresa pioneira em fitoterápicos no Brasil desde 1993

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP