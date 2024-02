5 erros que te afastam do shape dos sonhos

Você se alimenta bem, conta as calorias direitinho, está com a saúde em dia e treina todos os dias, mas ainda está longe de conquistar o shape dos sonhos? Cuidado, a chave do seu insucesso pode estar em erros básicos na sua rotina de treinos.

O profissional de Educação Física da Growth Supplements, Leandro Twin, explica que o erro mais comum é exagerar no volume de treino. “Muita gente acompanha a rotina de treino dos fisiculturistas e tenta copiar os exercícios e cargas sem ter o mesmo suporte hormonal e alimentar que os profissionais têm. Errar para mais é o pior erro que você pode cometer porque, além de você não evoluir, pode até regredir e se lesionar”, conta.



Faça movimentos completos e aqueça os músculos antes do treino

Aquela definição muscular que você busca pode estar a um movimento adequado de distância. “Faça os movimentos completos nos exercícios. Entre a carga maior e a execução correta, fique sempre com a melhor execução dos movimentos. Se você erra o movimento, seu corpo levanta o peso, mas o músculo não estará recebendo o estímulo que deveria, então seu esforço será inócuo”, detalha Twin.

Contra lesões

Deixar de fazer aquecimento localizado para musculação e ignorar pequenas dores são dois erros que, além de impedir sua evolução no shape, ainda podem te causar lesões e deixar você de ‘molho’ por um bom tempo. “Não insista em um exercício se sentir dor e procure uma ajuda profissional para entender o que está provocando esse desconforto. Uma dor que começa pequena pode se transformar em uma grande lesão se não for cuidada”, reforça o personal.



Não ignore pequenas dores, procure ajuda profissional

Para evitar lesões e ter um desempenho melhor nos treinos, o aquecimento é obrigatório. E não adianta fazer esteira: é preciso aquecer os músculos que você vai trabalhar. “Não adianta aquecer com pesos de 1 ou 2 kg, tem que usar metade da carga que você costuma treinar. Faça três séries com até 12 repetições. Assim você aquece seu músculo de forma adequada”, diz.

Técnicas avançadas

Para melhorar o seu desempenho, o personal faz duas recomendações: treine até a falha e incorpore técnicas avançadas de treinamento se você for um praticante de musculação em nível intermediário (com mais de 3 meses de treino). “Treinar até a falha vai permitir que você tenha uma boa evolução e usar técnicas avançadas de treinamento vai melhorar a qualidade do treino sem aumentar o volume de treino e sem estresse articular”, ensina Twin.

Segundo o personal, é possível usar uma técnica avançada por grupamento muscular. “Pode ser drop-set, rest pause ou GVT, por exemplo. Não precisa usar a mesma técnica para todos os grupamentos, você pode variar “, completa. (Clique aqui para conferir vídeos sobre a execução adequada das técnicas de treino)



Personalizado

Leandro Twin explica que a hipertrofia depende também da alimentação, hidratação e do descanso adequado. “Planejamento e aderência ao treino são as chaves para o sucesso, por isso é importante ter orientações profissionais adequadas à rotina e à realidade de cada um”, completa.

Piores erros de treino

Ignorar pequenas dores

Não fazer aquecimento para musculação

Fazer movimentos incompletos

Treinar em excesso e copiar os treinos dos fisiculturistas

Não usar técnicas avançadas de treinamento