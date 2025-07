BYD inaugura fábrica de carros elétricos em Camaçari (BA)

A BYD inaugurou oficialmente, nesta terça-feira (1º), sua fábrica de carros híbridos e elétricos em Camaçari, na Bahia, marcando um novo capítulo para a mobilidade elétrica no Brasil. O Grupo Carmais, responsável pelas concessionárias BYD no Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, participa do evento de inauguração com representantes de sua equipe, ao lado de toda a rede nacional da marca.

A planta, instalada no antigo complexo da Ford, será a maior da BYD fora da Ásia dedicada à produção de veículos de passeio. A expectativa é que, na primeira fase, a capacidade chegue a 150 mil unidades por ano, com potencial de dobrar esse número na fase seguinte. Ao todo, o projeto poderá gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos.

Inicialmente, a operação funcionará no regime SKD (semidesmontado), no qual os veículos chegam parcialmente montados da China e passam pela finalização em solo brasileiro. Para o Grupo Carmais, a inauguração da fábrica reforça a consolidação da marca no país.

“A chegada da fábrica da BYD ao Brasil representa um passo histórico e evidencia o compromisso da montadora em operar de forma estratégica e a longo prazo em todo o território nacional. Isso solidifica a presença da marca como uma das maiores em atuação no setor automotivo brasileiro”, destaca Rodrigo Ventura, diretor-executivo do Grupo Carmais.

Com forte presença na região Nordeste, o Grupo Carmais é um dos principais parceiros da BYD no Brasil, e acompanha de perto cada avanço da marca no país. “Estamos orgulhosos de fazer parte deste momento decisivo para a mobilidade elétrica no Brasil. A parceria entre BYD e Carmais é sólida e está baseada em inovação, confiança e no compromisso de entregar ao consumidor uma experiência de excelência”, afirma Leonardo Dall’Olio, diretor comercial do Grupo Carmais.

Além da fábrica de automóveis, o complexo industrial da BYD em Camaçari contará com outras duas unidades voltadas à produção de chassis de ônibus elétricos e ao processamento de lítio e ferro-fosfato, matérias-primas essenciais para baterias. O movimento deve contribuir para maior competitividade da marca no país, com redução de custos, agilidade na resposta ao mercado e fortalecimento da cadeia produtiva de eletrificação automotiva no Brasil.

