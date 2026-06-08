Ocorrências em Sumaré e Hortolândia entre quinta-feira (4) e domingo (7) resultaram na apreensão de mais de 2,5 quilos de drogas e recuperação de veículo furtado

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou uma série (seis detidos) de ocorrências de destaque entre quinta-feira (4) e domingo (7) nas cidades de Sumaré e Hortolândia. As ações resultaram na prisão de seis pessoas por crimes de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, roubo de veículo, furto de veículo, além de um caso de lesão corporal culposa no trânsito com fuga do local do acidente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A primeira ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (4), no bairro Monte Sinai, em Hortolândia. Durante patrulhamento, policiais visualizaram diversos indivíduos correndo após um alerta sobre a presença das viaturas. Um dos suspeitos, de 18 anos, carregava uma sacola plástica e tentou fugir, mas acabou abordado.

Com ele foram encontrados R$ 70 em dinheiro, além de porções de cocaína, maconha, crack, “dry” e “ice”. O jovem admitiu que realizava a venda dos entorpecentes no local e permaneceu preso por tráfico de drogas.

Ainda na noite de quinta-feira, no Jardim Viel, em Sumaré, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Após ouvir testemunhas, os policiais localizaram um homem de 46 anos. Na residência dele foram encontradas uma pistola calibre .380, munições e cápsulas deflagradas.

O suspeito confessou ter efetuado os disparos e foi preso pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça.

Já na tarde de sexta-feira (5), outra ocorrência de tráfico foi registrada em Hortolândia, no Jardim Amanda. Após denúncia, os policiais abordaram um homem de 26 anos que confessou armazenar drogas em sua residência.

No imóvel foram apreendidos mais de 2 quilos de cocaína, distribuídos em 1.681 eppendorfs, além de R$ 365 em dinheiro. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante.

Na madrugada de sábado (6), um motorista de aplicativo foi vítima de roubo com retenção de liberdade em Sumaré. Segundo a vítima, dois passageiros anunciaram o assalto durante a corrida, efetuaram um disparo para intimidá-lo e fugiram com o veículo.

Após patrulhamento, a PM localizou o automóvel e iniciou acompanhamento policial. O condutor tentou escapar, colidiu contra outros veículos e abandonou o carro antes de fugir a pé. O suspeito, de 23 anos, foi detido e reconhecido pela vítima, permanecendo preso por roubo de veículo.

Além dos seis

No domingo (7), policiais atenderam uma ocorrência de acidente de trânsito no Jardim Mineápolis, em Sumaré. A colisão entre um carro e uma motocicleta deixou a condutora da moto ferida em uma das mãos, sendo socorrida pelo SAMU.

O motorista do automóvel deixou o local do acidente, mas foi identificado posteriormente. Durante a averiguação, os policiais constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O homem, de 32 anos, foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso pelos crimes relacionados ao acidente.

Também no domingo, em Hortolândia, uma equipe localizou um veículo furtado após informações irradiadas pelo telefone 190. O automóvel foi encontrado no Jardim Rosolém, com o capô aberto e um homem realizando intervenções mecânicas.

Durante a abordagem, o suspeito, de 43 anos, confessou o furto e afirmou que pretendia trocar o carro por entorpecentes. O veículo foi devolvido ao proprietário e o autor permaneceu preso.

Ao todo, as ocorrências do 48º BPM/I terminaram com seis pessoas presas, envolvendo crimes de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça, roubo de veículo, furto de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com fuga do local do acidente. As ações também resultaram na apreensão de mais de 2,6 quilos de drogas, dinheiro proveniente do tráfico e na recuperação de um automóvel furtado.