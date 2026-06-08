O candidato Roberto Sanchez, ex-ministro de Pedro Castillo, está considerado eleito como 2o presidente indígena e de esquerda do Perú. Ele disputa o segundo turno acirradíssimo contra a candidata de direita Keiko Fujimori. Se confirmado o resultado, será a 4a derrota de Keiko, a maioria por margem pequena.

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De madrugada a contagem rápida da Ipsos já apontava isso. A diferença agora esteja em 0,2% pró Keiko porém nos últimos 15% de votos apurados o Sanches tirou 2,5% de vantagem.

Mantendo isso ele vence com 1% de diferença, conforme apontado pela contagem rápida da Ipsos.

Candidato com promessas

Ele prometeu ao longo da campanha assinar indulto para libertar da cadeia o ex-presidente que foi vítima de um golpe e não pôde governar nos últimos 5 anos.