Ação em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente acontece dias 11 e 12, no Recinto da Feira Livre e reforça o descarte consciente e a economia circular

A Prefeitura de Nova Odessa realiza nos dias 11 e 12 de junho (quinta e sexta-feira) o 2º Drive Thru Ambiental do município. Organizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Coopersonhos (cooperativa de materiais recicláveis), o evento permite que os moradores descartem resíduos sem sair do carro e acontece das 10h às 15h, no Recinto da Feira Livre, à Rua Anchieta, nº 458, Centro (ao lado da Escola Estadual João Thienne).

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A iniciativa marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Serão aceitos papel, papelão, embalagens plásticas, alumínio, metal, garrafas PET, vidro, eletrônicos, pilhas, baterias e óleo de cozinha usado. Além da coleta de recicláveis, haverá distribuição de mudas de árvores e brindes.

A ação dá continuidade ao trabalho de conscientização ambiental iniciado em novembro do ano passado, quando o 1º Drive Thru Ambiental arrecadou mais de 700 quilos de recicláveis e contou com a passagem de 127 veículos.

Fala Brochi de Nova Odessa

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, a nova edição reforça o alcance da proposta. “Vamos incentivar a reciclagem e também distribuir mudas, o que é uma forma de celebrar a vida e o futuro verde da nossa cidade”, destacou.