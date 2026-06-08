O mundo amanheceu olhando para mísseis, petróleo e inflação, mas o verdadeiro assunto desta segunda feira é outro: confiança. O Irã voltou a atacar Israel, Israel respondeu, Donald Trump expôs publicamente divergências com Benjamin Netanyahu e o barril do Brent voltou a rondar os US$ 97. Quando a geopolítica assume o volante, os bancos centrais perdem parte da capacidade de dirigir o carro. E o mercado sabe disso.

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Nos Estados Unidos, o payroll divulgado na sexta eliminou boa parte das dúvidas sobre a força da economia. O emprego continua resistente, o consumo segue vivo e o Federal Reserve ganha menos argumentos para cortar juros rapidamente. Agora todas as atenções se voltam para os dados de inflação desta semana. Depois de um mercado que passou meses procurando justificativas para juros menores, a inflação voltou a ocupar o papel principal do roteiro.

FED, juros e Inflação

A guerra chega justamente no pior momento possível para os bancos centrais. Petróleo mais caro significa combustível mais caro, logística mais cara e pressão adicional sobre preços. Em outras palavras, quando a inflação parecia finalmente aceitar uma aposentadoria tranquila, o Oriente Médio resolveu oferecer uma nova oportunidade de trabalho.

Na Europa, o humor também deteriorou. As bolsas abriram em queda e a Alemanha trouxe mais um dado preocupante: as encomendas industriais recuaram 3,8% em abril, muito pior que a expectativa de queda de 1%. O número reforça a percepção de que a locomotiva industrial europeia continua engasgando justamente quando o continente precisa de crescimento para absorver suas fragilidades fiscais e energéticas.

No Brasil, o foco imediato continua sendo o IPCA desta semana e os próximos passos do Copom. Mas existe uma discussão mais profunda acontecendo nos bastidores. Em apenas uma semana, os contratos futuros de juros para 2028 e 2029 avançaram cerca de 70 pontos base. O mercado retirou praticamente todos os cortes esperados da curva e já atribui elevada probabilidade de manutenção da Selic na reunião de junho.

O dado mais simbólico talvez seja outro. Títulos públicos indexados à inflação estão oferecendo juros reais superiores a 8% ao ano. Em condições normais, isso deveria provocar uma fila de compradores. Quando nem uma remuneração desse tamanho consegue gerar entusiasmo, a mensagem deixa de ser financeira e passa a ser institucional. O investidor não está discutindo retorno. Está discutindo previsibilidade.

As manchetes dos jornais brasileiros ajudam a explicar parte desse desconforto. Enquanto Estados ampliam investimentos e despesas em ano pré eleitoral, as projeções de déficit voltam a ganhar espaço. Ao mesmo tempo, a inflação segue pressionada por uma combinação rara de fatores internos e externos. Como definiu uma das manchetes desta manhã, forma-se uma espécie de tempestade quase perfeita para quem esperava um ciclo confortável de queda dos juros.

Existe ainda um elemento silencioso que merece atenção. A China avança em seu projeto de soberania alimentar, buscando reduzir dependências externas. Para o agronegócio brasileiro, isso não representa um problema imediato, mas funciona como lembrete de uma regra antiga dos mercados: clientes grandes raramente gostam de depender de um único fornecedor para sempre.

Na Magno Investimentos, continuamos observando o cenário com a mesma lente que usamos há anos. Quando o mercado vive períodos de euforia, a disciplina parece desnecessária. Quando o mercado vive períodos de incerteza, ela se torna valiosa. E talvez a principal lição desta segunda feira seja justamente essa: juros altos podem ser uma oportunidade, petróleo caro pode ser um risco, guerras podem gerar volatilidade. Mas confiança continua sendo o ativo mais escasso e mais valioso do mercado. Quando ela desaparece, até 8% de juro real parece pouco. Quando ela retorna, o dinheiro volta a encontrar seu caminho.

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