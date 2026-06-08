O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe, na segunda-feira (8), dois documentários dirigidos por Luiz Ferraz sobre futebol e o ofício da barbearia. “Miller e Fried: as Origens do País do Futebol” e “Barbeiros” podem ser vistos a partir das 19h30, gratuitamente, durante a Sessão Pontos MIS.

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A classificação é de 10 anos. O MAC Americana fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

“Miller e Fried: as Origens do País do Futebol” (2016) mostra um Brasil em ebulição no final do século 19, com o fim da escravidão, a chegada de imigrantes e a urbanização. Neste cenário, o futebol chega da Inglaterra com o jovem Charles Miller e é revolucionado pelos pés mágicos de Arthur Friedenreich.

Já “Barbeiros” (2011) apresenta os senhores que, há décadas, permanecem sentados em suas tradicionais barbearias na capital paulista, aguardando o próximo cliente. A obra faz um mergulho dentro do salão, ressaltando sensações e o ritmo de trabalho dos profissionais reconhecidos pela boa prosa.

Ghizini fala de filmes no MAC

“As obras selecionadas propõem um olhar diferenciado sobre dois pilares da cultura nacional: o surgimento do País do Futebol e a rotina dos tradicionais e cada dia mais raros barbeiros, revelando nuances da nossa história”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

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