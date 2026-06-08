Recrutamento será realizado nesta terça, dia 9, durante o Circuito Sertanejo – Sem Violência, no CEU Recanto dos Sonhos

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realizará no próximo dia 9 de junho uma importante ação voltada à geração de empregos em parceria com o Mercado Livre. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas para o cargo de Auxiliar de Logística, ampliando as oportunidades para trabalhadores que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

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O processo seletivo acontecerá durante o evento Circuito Sertanejo – Sem Violência, das 10h30 às 16h30, no CEU Recanto dos Sonhos, localizado na Rua Luciana de Jesus Soares, s/n, Jardim Recanto dos Sonhos. Os candidatos interessados deverão comparecer ao local munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.

A iniciativa integra as ações desenvolvidas pela administração municipal para aproximar empresas e trabalhadores, descentralizando os serviços de empregabilidade e levando oportunidades diretamente aos bairros da cidade.

Empregos em Sumaré

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a geração de empregos continua sendo uma das principais prioridades da gestão municipal. “Estamos construindo uma Sumaré cada vez mais preparada para receber investimentos e criar oportunidades para a nossa população. Cada vaga disponibilizada representa mais dignidade, renda e qualidade de vida para uma família. A Prefeitura seguirá atuando para aproximar empresas e trabalhadores, fortalecendo o crescimento econômico do município”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou a importância das ações integradas promovidas pela Prefeitura. “Quando levamos serviços e oportunidades diretamente aos bairros, facilitamos o acesso da população ao mercado de trabalho. Essa é uma gestão que trabalha de forma integrada, olhando para as necessidades das pessoas e buscando soluções concretas para promover o desenvolvimento social e econômico de Sumaré”, destacou.

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, a parceria demonstra a importância da união entre o poder público e a iniciativa privada para fortalecer a economia local. “Nosso objetivo é fortalecer a integração entre o setor produtivo e os trabalhadores, criando condições para ampliar a empregabilidade e a geração de renda em Sumaré. Essa parceria com o Mercado Livre representa mais uma importante ação para gerar emprego, renda e desenvolvimento para as famílias sumareenses. Estamos trabalhando para levar oportunidades para mais perto da população e fortalecer a empregabilidade em todas as regiões da cidade”, ressaltou.

A Prefeitura orienta os candidatos a chegarem com antecedência ao local do recrutamento, já que o atendimento será realizado por ordem de chegada.

Serviço

100 vagas para Auxiliar de Logística – Mercado Livre

Data: 9 de junho de 2026

Horário: das 10h30 às 16h30

Local: CEU Recanto dos Sonhos

Endereço: Rua Luciana de Jesus Soares, s/n – Jardim Recanto dos Sonhos – Sumaré

Documentos necessários: documentos pessoais e currículo atualizado.

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