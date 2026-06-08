A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio da presidente do Fundo Social de Solidariedade Fernanda Piovezan, recebeu 250 mantas do Fundo Social de São Paulo na última sexta-feira (29). Nesta quarta-feira (3), cerca de 30 famílias atendidas pelo CRAS III, no Parque do Lago, retiraram as mantas. Os itens serão distribuídos nos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) e NAS (Núcleo de Assistência Social) de outras regiões e para famílias de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

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Com o tema “Doe calor, espalhe amor”, a Campanha do Agasalho continua. Podem ser doadas roupas adultas e infantis, como agasalhos, meias, toucas, luvas e cachecóis, além de calçados, edredons, mantas e novelos de lã, em 73 pontos de arrecadação espalhados pela cidade.

A Campanha do Agasalho é uma realização do Fundo Social de Solidariedade e conta ainda com parceria do Fundo Social de São Paulo e apoio da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz e do projeto Quadradinhos de Amor, que receberá os novelos de lã para confeccionar mantas a serem doadas durante o inverno.

Fala Fernanda Piovezan

“As mantas vêm fortalecer a nossa Campanha do Agasalho. O Fundo Social de São Paulo sempre é nosso parceiro e toda ajuda é muito importante para beneficiar e aquecer as famílias barbarenses”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Outra maneira de ajudar é contribuindo financeiramente em prol dos projetos sociais e do atendimento às famílias: Fundo Social – Caixa Econômica Federal (104), Agência 0960, Conta Corrente 006.00000147-2 ou PIX: [email protected].

Confira os pontos de arrecadação:

Paço Municipal

Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera

DAE (Departamento de Água e Esgoto)

Rua José Bonifácio, 400, Centro

Defesa Civil

Rua Graça Martins, 464, Centro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Rua do Ósmio, 975, Mollon (Villa Multimall)

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Secretaria de Educação

Rua Graça Martins, 680, Centro

Câmara Municipal

Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida

Administração Regional Cidade Nova

Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova

Administração Regional Jardim Europa

Rua Portugal, 730– Jardim Europa

Museu da Imigração

Rua João Lino, 371– Centro

Centro de Memórias

Rua João Lino, 362- Centro

Escola de Educação Infantil “Toca do Coelho”

Avenida Monte Castelo, 706, Vila Alves

Escola Imperial

Avenida Monte Castelo, 816, Vila Alves

Colégio Pilares

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Centro

Colégio Ideal

Avenida Tiradentes, 11, Centro

NEI– Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi

Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera

Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi

Indústrias Romi

Avenida Pérola Byington, 56, Centro / Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), Km 141,5, Distrito Industrial

Atacadão

Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Rua João Lino, 362, Centro

Biblioteca “Neide Crócomo” do CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Escola Estadual “Professor Ulisses de Oliveira Valente”

Rua Prudente de Moraes, 222, Centro

Tivoli Shopping

Rua do Ósmio, 699, Mollon

Santa Bárbara Mall

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1102

Mercadão da Cidade

Rua Floriano Peixoto, 1653, Centro

Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara

Avenida Juscelino K. de Oliveira, 1450, Distrito Industrial

Academia Personal Place

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 168, Centro

Nova Estação Church

Rua do Ósmio, 1665, Vila Mollon IV

Igreja Batista Renovada Getsêmani

Avenida São Paulo, 1174, Dona Regina

Senai

Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial I

Paróquia Imaculada Conceição

Rua Salvador, 662, Cidade Nova

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua Monsenhor Nicopelli, 310, Vila Aparecida

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, 650, Rochelle II

Paróquia Santa Bárbara

Praça Rio Branco, Centro

Paróquia Santo Antônio

Rua Cariris, 395, São Francisco II

Paróquia São Francisco de Assis

Rua do Chá, 879, Jardim Pérola

Paróquia São João Batista

Rua do Estanho, s/n, Mollon IV

Paróquia São José

Rua Alagoas, 294, Vila Grego

Paróquia São Paulo Apóstolo

Avenida Mogi Guaçu, 1552, Jardim das Orquídeas

Paróquia São Sebastião

Rua Itália, 467, Jardim Europa

Paróquia Senhor Bom Jesus

Rua José Rocha Leite, 109, Jardim Paulista

Casa de Maria– Paróquia São Paulo Apóstolo

Rua Mococa, 180, Jardim das Laranjeiras

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Rua Romeu Fornazari, 376– Candido Bertine

Capela Nossa Senhora Aparecida

Rua Centeio, 1591– Jardim Esmeralda

Capela São Pedro Apóstolos

Rua Bauxita, 110– Jardim São Fernando

Lavanderia Clean

Avenida Amadeu Tortelli, 95, Conjunto dos Trabalhadores

Centro de Especialidades

Rua Graça Martins, 45, Centro

Fred Cabelo e Barba

Rua Emboabas, 343, Santa Rita

Soro Car

Rua Professora Terezina da Arruda Campos, 64, Vila Boldrin

União Agrícola Barbarense Futebol Clube

Rua dos Girassóis, 21, Jardim Panambi

Esporte Clube Barbarense

Avenida Monte Castelo, 850, Centro

Balancin

Rua XV de Novembro, 695, Centro

Maple Bear Canadian School

Rua do Ósmio, 1517, Mollon

Escola Estadual Professora Guiomar Dias da Silva

Rua Manaus, 230, Planalto do Sol

Condomínio Firenze

Avenida Laércio Andia, 587, Jardim Firenze

Condomínio Jardins de Versailles

Rua Ana de Campos Machado, 255–Terras de Santa Bárbara

Condomínio Residencial Ypê Florido

Rua Ferdinando Mollon, 1201- Mollon

Condomínio Liberty Garden

Rua José Prando, 135- Residencial Dona Margarida

Supermercados São Vicente

Rua Graça Martins, 650– Centro

Supermercados São Vicente

Rua Limeira, 700, Jardim Adelia

Star Vest

Rua do Algodão, 1257– Cidade Nova

DNA Academia

Rua da Beleza, 597– Vista Alegre

Imobiliária Zanatta

Rua Santa Bárbara, 750– Centro

Academia BTM

Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 961– Jardim Souza Queiroz

Best Fabril

Rua Caiapós, 777– Jardim São Francisco

Clínica Amor e Saúde

Rua Duque de Caxias, 349– Centro

Cartão de Todos

Rua Joaquim de Oliveira, 601– Centro

Colégio Objetivo

Rua do Ósmio, 975- Mollon

Colégio Fundamental

Rua Portugal, 531- Jd. Europa

Rua Bélgica, 2576 – Jd. Europa

Escola Técnica Estadual Professor Doutor José Dagnoni

Rua Antônio Pedroso, 1731- Cidade Nova

Gol Shopping

Rua Tabajara, 104- Jd. São Francisco

Faculdade FHO

Estr. Municipal Cândido Antônio Zanata, 520- Glebas Califórnia

SESI Santa Bárbara d´Oeste Escola e Clube

Av. Mario Dedini – Vila Diva

SIEMENS Energy Brasil

Av. Lázaro Gonçalves de Oliveira, 2100 – Pq Industrial

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