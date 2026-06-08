Gastronomia e tecnologia- A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser uma tendência distante e passou a fazer parte da rotina de empresas e empreendedores em diferentes setores da economia. De modo especial, virou condição de sobrevivência para o setor gastronômico, entre bares, restaurantes e operações de delivery.

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Ferramentas baseadas em IA tem se consolidado nos processos e como parte da gestão na rotina dos empreendedores do ramo, contribuindo para o suporte estratégico, aumento do ticket médio e maior eficiência. A avaliação é do professor Lacier Dias, empresário, especialista em estratégia, tecnologia e transformação digital, doutorando pela Fundação Dom Cabral e fundador e CEO da B4Data.

“Nenhuma IA substitui o trabalho humano, mas toda ferramenta atua como uma aliada na tomada de decisões e na organização dos processos. O uso consciente da tecnologia permite que empreendedores tenham mais agilidade, competitividade e capacidade de adaptação às mudanças do mercado, especialmente em um setor cada vez mais dinâmico como o da alimentação”, avalia Lacier.

Estudo do Sebrae aponta que 44% dos empreendedores brasileiros já aplicam algum tipo de IA. No ramo gastronômico, o dado é ainda maior: levantamento da plataforma Acelera Varejo mostra que 74% das operações de foodservice já utilizam IA para melhorar o relacionamento com clientes e aumentar a eficiência operacional.

Entre os exemplos mais comuns da aplicação da IA no ramo da alimentação estão os cardápios digitais inteligentes, capazes de sugerir pratos com base no perfil do consumidor, além de chatbots utilizados em aplicativos e redes sociais para agilizar pedidos e atendimentos.

A tecnologia também auxilia no controle de estoque, prevendo demandas e reduzindo desperdícios, o que impacta diretamente na redução de custos e no aumento da produtividade. “Investir em inovação é um passo fundamental para empresas que desejam se manter competitivas. No ramo da alimentação, a IA vem se consolidando como uma ferramenta estratégica para melhorar resultados, fortalecer o relacionamento com os clientes e acompanhar as novas demandas do consumidor moderno.”

Outro avanço importante é o uso da Inteligência Artificial em estratégias de marketing e fidelização. Com base na análise de dados, empresas conseguem criar promoções personalizadas, segmentar campanhas e oferecer experiências mais alinhadas ao comportamento do consumidor. Ferramentas de IA também são utilizadas na produção de conteúdos para redes sociais e campanhas digitais, fortalecendo a presença online dos negócios. “Quem está usando a IA no seu negócio já está um passo à frente dos concorrentes. É algo inevitável”, diz o especialista.

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