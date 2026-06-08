O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é um dos pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana, que neste ano tem como tema “Juntos para Aquecer”. A unidade está recebendo doações de roupas femininas, masculinas e infantis, além de agasalhos, calçados e cobertores. As peças devem estar limpas e em bom estado de conservação e podem ser entregues até o final de julho.

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Para facilitar a participação da população e dos colaboradores, foram disponibilizadas caixas de arrecadação em pontos estratégicos do hospital: na recepção do Pronto-Socorro Adulto, na recepção do Pronto-Socorro Infantil e na entrada destinada aos colaboradores. O HM está localizado na Avenida da Saúde, nº 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

A campanha tem como objetivo ampliar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social no município durante o inverno, período em que as baixas temperaturas aumentam a necessidade por roupas e cobertores.

A gerente administrativa do HM, Pamela Cordioli, destaca a importância da iniciativa e convida a população a participar.

“O Hospital Municipal é um espaço de cuidado e acolhimento, e apoiar uma campanha como essa reforça nosso compromisso com a comunidade. A Campanha do Agasalho mobiliza a solidariedade em favor de quem mais precisa e mostra como pequenos gestos podem gerar um grande impacto. Sabemos que, durante o inverno, a necessidade de roupas e cobertores aumenta, e cada doação pode proporcionar mais conforto e dignidade a quem enfrenta esse período em situação de vulnerabilidade. Convidamos colaboradores, pacientes, acompanhantes e visitantes a se unirem a essa corrente do bem e contribuírem com a campanha, ajudando a aquecer o inverno de quem mais precisa”, disse.

“Agradecemos a parceria com o Grupo Chavantes e à Secretaria de Saúde pela iniciativa. As doações vão ajudar as pessoas que mais precisam a se protegerem do frio, recebendo acolhimento nesta ação de solidariedade e empatia pelo próximo”, comentou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes

por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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