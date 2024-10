5 Passos essenciais para o cultivo de frutíferas em vaso

Ter plantas em casa hoje é uma realidade de boa parte das pessoas, mesmo aquelas que vivem em áreas urbanas e em pequenos espaços, como os apartamentos. A grande maioria das espécies que atraem a atenção dos cultivadores, ainda são as ornamentais. No entanto, o hábito de cultivar o próprio tempero, manter pequenas hortas, ou até ter uma frutífera em casa, é uma prática que também tem sido cada vez mais comum.

Marcos Estevão Feliciano, que é engenheiro agrônomo da Forth Jardim, uma empresa especializada no cuidado com as plantas, explica quais são os passos essenciais para quem deseja cultivar frutíferas em vaso, mantendo o seu próprio “pomar caseiro”.

1 – Ambiente

De modo geral, as frutíferas sempre vão precisar de sol para se desenvolverem bem, por isso o ideal é escolher um local para deixar o vaso onde ela receba mais de 6h de luz solar direta por dia. Mas para quem não tem essa possibilidade, a boa notícia é que também é possível cultivar frutas em meia sombra (4-6 horas de sol por dia).

O engenheiro só faz um adendo: “No caso das frutíferas cultivadas em meia sombra, é importante saber que apesar de ser possível, a produção dela será menor e dependendo da espécie os frutos também podem ficar menos doces”.

Há algumas espécies que se adaptam melhor à meia sombra, especialmente em regiões de calor intenso. Morango, framboesa, amora-preta e mirtilo, são alguns exemplos.

2 – Rega

As regas devem ser feitas de forma abundante, permitindo que a água escorra bem pelo substrato, para isso pode-se utilizar um regador ou até mesmo uma mangueira. Da mesma forma, a frequência da rega também precisa ser alta.

Pode ser necessário regar diariamente ou até duas vezes por dia, dependendo do tamanho do vaso. Para saber o momento certo de regar novamente, a dica é verificar o substrato: se ele ainda estiver úmido, pode esperar um pouco mais, mas se ele estiver seco já é hora de regar.

“Falando em tamanho de vaso, também vale reforçar que é recomendável replantar a sua frutífera anualmente em vasos maiores, para evitar que a planta sofra com a falta de água e tenha espaço para desenvolver as raízes”, complementa Marcos.

3 – Solo

Como as frutíferas são bastante exigentes em água, ao invés de substratos, o ideal é utilizar condicionadores de solo para plantá-las. O plantio em substrato também é possível, porém isso exigirá regas mais frequentes, além de periodicamente também ser necessário fazer a reposição de substrato. Isso acontece porque ele se decompõe ao longo do tempo, expondo as raízes, algo que não acontece com os condicionadores de solo.

“Nós recomendamos o Condicionador Forth Floreiras, que apesar do nome, não é exclusivo para flores. Ele já vem em pronto uso e pode ser utilizado em frutíferas. Sua composição inclui casca de pinus decomposta e cinzas, sendo completamente livre de sementes de ervas daninhas, pragas ou doenças”.

Outra dica que o especialista deixa é que sempre que for fazer a troca de vaso, utilize na frutífera o enraizador. O processo é simples, basta diluir o produto em água e regar a planta logo após o replantio.

4 – Adubação

A rotina de adubação pode ser iniciada após 30 dias do plantio da sua frutífera no vaso. E o mais indicado é utilizar os fertilizantes específicos para as frutíferas.

“O Forth Frutas é um adubo que pode ser utilizado nas frutíferas em geral, mas no caso de algumas frutas específicas também temos adubos próprios como: o Forth Jabuticabeiras e o Forth Coqueiros”.

5 – Pragas e Doenças

As principais pragas que costumam atingir as frutíferas são: as cochonilhas, pulgões, lagartas, besouros, percevejos ou tripes. No caso de todos estes insetos é indicado inseticidas naturais, como por exemplo o óleo de neem para combatê-los.

Ácaros também são bem comuns de acontecer, sendo que o principal sintoma é o enrolamento ou enrugamento das folhas. Em outros casos, as folhas também podem ficar esbranquiçadas, ásperas, além de perderem o brilho ou ficarem bronzeadas.

Já em relação às doenças, os fungos são os mais comuns. Eles são os responsáveis pelas manchas brancas, conhecidas popularmente como ferrugem ou pintas pretas.

“No caso dos ácaros, recomendamos a utilização do fertilizante Forth Enxofre para prevenção, que tem ação desalojante. E para prevenir os fungos, o produto indicado é o Forth Cobre”, que forma uma camada de cobre protetora nas folhas e frutos, diminuindo a sua ação, conclui o engenheiro.

A Forth Jardim promoveu recentemente a 4ª edição da Semana Viva Seu Jardim, um evento online em que a marca realiza vídeos online e ao vivo com dicas sobre jardinagem caseira, com o intuito de compartilhar conhecimento com os amantes das plantas em geral. Frutíferas em vasos foi um dos temas abordados nesta última edição. Para quem quiser ter mais informações sobre como cultivar frutas em vasos, o conteúdo está disponível no Canal da Marca: https://m.youtube.com/watch?v=rF4GBvGQEzs