Entre melodias de fé e mensagens de esperança, Aline Barros 50 anos construiu uma das trajetórias mais sólidas da música gospel brasileira. A cantora e compositora completa 50 anos no próximo dia 7 de outubro, e sua obra segue presente em diferentes espaços de execução pública no Brasil. Para celebrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de autoria da artista mais executadas e regravadas nos últimos cinco anos.

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De acordo com os dados da instituição, Aline Barros possui 117 obras musicais e 1.365 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. O levantamento revela que “Sonda-me, usa-me”, parceria de Aline Barros com Ana Feitosa e Edson Feitosa, é a música de autoria da artista mais tocada no país. A canção também aparece no topo entre as obras mais regravadas, com 51 gravações cadastradas.

Na sequência das músicas mais executadas aparecem “Terceiro dia”, parceria de Aline Barros e Ed Oliver, e “Vem chegando o Natal”, composta por Aline Barros, J. Fred Coots e Haven Gillespie. Entre as obras mais regravadas, “Vem chegando o Natal” ocupa a segunda posição, empatada com “Caminho de milagres”, parceria de Aline Barros, Ronald Fonseca, Davi Sacer e Luiz Arcanjo.

No país, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

50 anos hoje

Ranking das músicas de autoria de Aline Barros mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Sonda-me, usa-me Aline Barros / Ana Feitosa / Edson Feitosa 2 Terceiro dia Aline Barros / Ed Oliver 3 Vem chegando o Natal Aline Barros / J. Fred Coots / Haven Gillespie 4 Caminho de milagres Aline Barros / Ronald Fonseca / Davi Sacer / Luiz Arcanjo 5 Imensurável Aline Barros / Leo Casper 6 Esperança Aline Barros / Anderson Freire 7 Família Aline Barros / Ronaldo Barros 8 Bem mais que tudo Aline Barros / Lenny Le Blanc / Paul Baloche 9 Eternidade Aline Barros / Pr. Lucas 10 Tua palavra Aline Barros / Fernandinho

Top 5 das músicas de autoria de Aline Barros mais gravadas

Posição Música Autores 1 Sonda-me, usa-me Aline Barros / Ana Feitosa / Edson Feitosa 2 Vem chegando o Natal Aline Barros / Fred Coots / Haven Gillespie 2 Caminho de milagres Aline Barros / Ronald Fonseca / Davi Sacer / Luiz Arcanjo 3 Esperança Aline Barros / Anderson Freire 4 Bem mais que tudo Aline Barros / Lenny Le Blanc / Paul Baloche 5 Imensurável Aline Barros / Leo Casper