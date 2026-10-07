Top5 Deputados federais mais votados em Americana (SP)
1) Lucas Pavanato De Oliveira (PL): 23.925 votos
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2) Denis Eduardo Andia (MDB): 8.140 votos
3) Erika Hilton (PSOL): 7.488 votos
4) Carlos Alexandre Vianna Soares (PODEMOS): 6.684 votos
5) Felipe Sanches Silva (PL): 5.686 votos
Deputados estaduais mais votados em Americana (SP)
1) Franco Ravera Sardelli (PL): 37.024 votos
2) Ricardo Molina Dias (REPUBLICANOS): 12.397 votos
3) Maria Eduarda Campopiano Monteiro (PL): 11.177 votos
4) Juliana Soares Do Nascimento (PT): 7.962 votos
5) Esther Moraes (PV): 3.536 votos
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