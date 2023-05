Uma dor de garganta persistente, tratada com anti-inflamatórios sem prescrição médica, pode se tornar um problema sério, assim como uma infecção de urina, rapidamente controlada com aquele remedinho que sempre ajuda. Exemplos como esse são frequentes na nossa família, vizinhança, em outras cidades e até países. Aliás, essa é uma realidade preocupante em todo o mundo e é conhecida como uso irracional de medicamentos. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 77% dos brasileiros costumam se automedicar e 50% dos pacientes tomam os remédios prescritos de forma incorreta. Não é à toa que o dia 05 de maio é voltado para a conscientização sobre o uso racional de medicamentos.

O uso indiscriminado de remédios contempla situações diversas como a utilização inadequada de antimicrobianos, de medicações injetáveis em vez de orais, quando estas poderiam ser mais apropriadas, o não seguimento das diretrizes clínicas, a automedicação e o uso da dosagem incorreta. Rafael Luís, oncologista do Grupo SOnHe, alerta para o fato de que essas práticas levam a consequências perigosas e facilmente identificáveis. “As alergias se tornam mais comuns, as infecções mais recorrentes, bactérias mais resistentes… em alguns casos, a medicação utilizada de forma inadequada pode gerar dependência química”, explica o oncologista.

Atualmente, existe um comitê relacionado ao assunto ligado ao Ministério da Saúde, que atua, entre outras frentes, promovendo estratégias para difundir o uso das evidências científicas e conscientizando os profissionais e pacientes sobre o tema. Segundo o oncologista, os médicos também têm responsabilidade no uso irracional de medicamentos, já que 50% das prescrições são inadequadas ou irracionais, conforme aponta a OMS. “Os prejuízos são enormes para a saúde da população e para o sistema econômico e é por isso que a medicina baseada em valor é fundamental”, reforça Rafael Luís.

A medicina baseada em valor prevê o uso de medicação com bom senso, aliando as melhores evidências científicas ao benefício clínico desejado para a população, levando em conta os fatores econômicos para o sistema e para o indivíduo, buscando um equilíbrio entre a eficácia dos tratamentos, seu custo e a vantagem real para o paciente. Por isso, a discussão sobre o uso racional de medicamentos precisa estar sempre presente.

Como fazer o uso consciente dos medicamentos?

Algumas dicas para os pacientes são:

Seguir a indicação médica

Tomar o medicamento pelo tempo adequado

Evitar a automedicação recorrente

Cuidado ao armazenar os medicamentos

Descartar corretamente

