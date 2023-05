Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram, na sessão desta terça-feira, um aumento de 72% nos próprios salários. Em uma votação em tempo recorde e “na surdina” a proposta da Mesa Diretora, formada pelos vereadores Paulo Monaro (MDB), Reinaldo Casimiro (Podemos), Celso Ávila (PV) e Jesus Vendedor (Avante), foi aprovada por unanimidade.

Nenhum vereador quis discutir a proposta, que foi colocada para votação e aprovada em apenas 27 segundos, um tempo recorde. O aumento também entrou na pauta do dia em regime de urgência, sem constar no site da Câmara para consulta pública, contrariando o discurso de transparência do presidente Paulo Monaro.

Veja como fica o aumento a partir da próxima legislatura:

Vereadores de R$8.966,82 para R$15.422,93

Presidente de R$10.082,99 para R$17.342,74

Antes da sessão, uma reunião a portas fechadas entre os vereadores discutiu a possibilidade de se instalar também o 13º e férias para os parlamentares, o que não é pago atualmente. A ideia não foi pra frente, provavelmente pelo alto nível de rejeição popular.

CONTRADIÇÃO. Na semana passada, vereadores como Eliel Miranda (PSD) e Jesus Vendedor (Avante) esbravejaram e gritaram no microfone o valor do salário do prefeito da cidade, e, em apenas alguns dias, aprovaram o aumento de 72% nos salários dos vereadores. Já o vereador Reinaldo Casimiro (Podemos) chegou a propor o “salário zero” para vereador, mas também apertou o “sim” para o enorme aumento aprovado nesta terça.

