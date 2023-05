O Presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (MDB), gritou e cortou o microfone da vereadora Esther Moraes (PL) durante a sessão extraordinária na noite desta quarta-feira.

Enquanto usava a palavra, Esther se posicionou em relação a uma atitude contraditória da mesa diretora sobre emissão de pareceres. Nesta terça-feira, Monaro não colocou para votação projetos que tratavam de mudanças nos salários dos servidores por falta de pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Já nesta quarta, na sessão extraordinária, pareceres foram dados em minutos com a permissão de Monaro em uma emenda colocada pelo vereador Eliel Miranda (PSD), integrante de seu grupo político.

Uma manobra em relação a um parecer jurídico também foi feita pelo presidente da Casa. A referida emenda já possuía um parecer jurídico que não trazia a constitucionalidade do documento elaborado por Eliel – justamente porque o conteúdo da emenda não é de competência de vereador e sim do poder executivo. Sabendo do impedimento, Monaro solicitou ao jurídico um segundo parecer para acobertar o primeiro. Eliel confessou, ao final da sessão, ao ser questionado pelo vereador Joi Fornasari (PV) da manobra, que o primeiro parecer encoberto não trazia a constitucionalidade do documento elaborado por ele.

A fala de Esther sobre a contradição das ações de terça / quarta-feira foi direcionada a Paulo Monaro, que imediatamente a interrompeu, começou a gritar com a vereadora, cortando seu microfone, na tentativa de calar a parlamentar. Não houve desrespeito na fala de Esther, apenas um posicionamento contrário ao que foi decidido pela mesa diretora.

AMEAÇA. Antes de devolver a fala para Esther – a pedido do vereador Kifú (PL) -, Monaro chegou a ameaçar a vereadora. “Se a senhora se dirigir a essa mesa diretora de novo, vou levar à Comissão de Ética”, disse. Recentemente, a Comissão de Ética arquivou dois casos graves de vereadores. Um de Felipe Corá (Patriota) e outro de Nilson Araújo (PSD), em uma denúncia de suposta rachadinha durante a campanha.

A atitude inflada e desequilibrada de Monaro escancarou o autoritarismo do presidente, uma vez que silenciou de forma impositiva a vereadora. No vídeo é possível ver uma tentativa do vereador Celso Ávila (PV), que estava sentado ao lado de Monaro, de conter o presidente.

O NM solicitou um posicionamento do presidente, através do email da imprensa oficial da Câmara, e aguarda uma resposta.

Veja o trecho do acontecido: