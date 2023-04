A Comissão de Ética da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste decidiu arquivar o caso que pedia a cassação do vereador Felipe Corá (Patriotas) por ter se dirigido à vereadora Esther Moraes (PL) e dito “late mais” em uma discussão em plenário. A Comissão é formada por Reinaldo Casimiro (Podemos), Celso Ávila (PV), Jesus Vendedor (Avante), Arnaldo Alves (PSD) e Carlão Motorista (Republicanos).

Segundo o relatório que arquiva o caso, assinado pelo vereador Celso Ávila (PV), as palavras do vereador Felipe Corá, ao dizer para Esther “late mais”, não ficaram claras e com isso a versão dada por Esther no pedido de cassação não pôde ser confirmada.

CONTRADIÇÃO. Ávila assina o relatório com a justificativa mesmo após o próprio Felipe Corá ter confirmado que sua fala direcionada à Esther foi “desastrosa”. Na época, Felipe gravou um vídeo pedindo desculpas à Esther e se disse arrependido de ter proferido tais palavras à colega.

Veja o posicionamento de Felipe Corá na época:

“Destaco que me arrependo da fala infeliz no qual me dirigi a vereadora Esther na última sessão, não tive intenção em ofender-la, mas reconheço que no calor do momento, não tive controle emocional e me excedi, o que em nenhum momento justifica minha fala desastrosa.

Não tenho compromisso com o erro, portanto humildemente me retrato pela forma que me referi, estendo esse pedido de desculpas a todas as mulheres que se sentiram de alguma forma ofendidas.

A maior lição que podemos ter na vida é poder aprender com nossos erros, irei utilizar do mandato legislativo para propor políticas públicas de combate a violência política, tendo convicção do aprendizado e lição moral e emocional, me comprometo a exercer meu mandato no qual fui eleito de forma democrática e com respeito as opiniões divergentes”.

VEJA TAMBÉM: VÍDEO. Felipe Corá se arrepende de fala e pede desculpas a vereadora Esther

O mesmo documento ainda pedia providências quanto à conduta do vereador Isac Sorrillo (Republicanos), que teria feito gestos sugestivos enquanto Esther falava. A ação de Isac, que estava sentado na plateia, foi percebida por Kátia Ferrari (PV) e relatada à Esther.