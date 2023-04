Regina Duarte tira sarro de Bonner

Regina Duarte zombou de William Bonner em postagem

em rede social nesta terça-feira (11). A atriz compartilhou um trecho do Jornal Nacional que trazia uma reportagem favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por conta das críticas ao governo Lula (PT). “Tá me parecendo que o Bonner ficou triste. Já está sendo levado a falar a verdade, não dá pra criar um ‘universo paralelo’ em nossa dura realidade, né?!”, publicou Regina Duarte ao repostar um trecho do Jornal Nacional.

A reportagem dava conta da acusação feita pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição, em entrevista à GloboNews. Segundo o parlamentar, o Congresso ainda não recebeu projetos do Governo Lula para avaliação nesses 100 primeiros dias de mandato.

Com a publicação, Regina Duarte endossou um coro de críticas ao atual presidente e à Globo. “Infelizmente assistimos a tudo isso sem nenhuma surpresa” e “Enfim uma verdade nesse jornalzinho” foram alguns dos comentários.E m 2020, Regina Duarte rompeu com a Globo para assumir a Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, de quem é apoiadora. Alegando sentir falta da família, a veterana atriz ficou somente dois meses no posto. Deixou a função com a promessa de que assumiria a Cinemateca de São Paulo, o que não aconteceu.

