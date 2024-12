Trem iluminado de Natal da Rumo chega em Americana neste domingo

O trem iluminado de Natal da concessionária de ferrovias Rumo chega em Americana neste domingo (15), por volta das 23h30, na Estação Cultura. O evento faz parte da ação “Rumo ao Natal”, que passa por mais de 90 municípios paulistas entre os dias 2 e 22 de dezembro. A Estação Cultura fica na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro. A entrada é gratuita.

As locomotivas, vindas de Rio Claro, vão permanecer na Estação até as 19h de segunda-feira (16), quando retomam o percurso pelas cidades. Com a presença do Papai Noel e um projeto gráfico reformulado, as locomotivas vão percorrer mais de 1.900 quilômetros no interior, no litoral e na capital. No total, foram utilizados mais de 1.500 metros de fitas LED na decoração do trem.

“Esse é um evento muito bonito, com muitas cores e luzes. Convidamos toda a população para estar na Estação Cultura. É um resgate das lembranças das viagens de trem inspirando a época natalina”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

“Para nós, é gratificante proporcionar momentos especiais às comunidades que convivem com a nossa operação, estreitando vínculos e criando memórias afetivas entre a família Rumo e as famílias que irão prestigiar o trem”, destaca a coordenadora de Performance Social da Rumo, Tatiana Montório.

É importante tomar alguns cuidados durante a visita, como manter distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; escolher um local seguro para registrar selfies e outras fotos; não tocar ou subir em locomotivas ou vagões, mesmo parados; e os adultos devem estar sempre ao lado das crianças para evitar possíveis acidentes.

O evento é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Rumo, apoio da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Ferrovia Interna do Porto de Santos (FIPS) e MRS Logística, produção do Instituto Acerte e Projetos com Incentivo.