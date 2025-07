A solidariedade segue aquecendo corações em Sumaré. Nesta semana, a Casa Brasil fez uma importante doação ao Fundo Social de Solidariedade do município, entregando diversas caixas com roupas e calçados de frio, tanto para adultos quanto para crianças. Os itens serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela campanha do agasalho 2025, que está em plena atividade na cidade.

A entrega foi recebida pela equipe do Fundo Social e pela primeira-dama e presidente do órgão, Débora Mikaelle, que agradeceu emocionada o gesto da instituição. “Esses atos de generosidade transformam realidades. A Casa Brasil demonstrou, mais uma vez, o quanto a união entre poder público e sociedade civil faz a diferença na vida de quem mais precisa. Cada peça de roupa doada representa um abraço quente em tempos difíceis”, destacou Débora.

A Campanha do Agasalho de Sumaré segue mobilizando toda a cidade e continua ativa durante os meses mais frios do ano. Caixas de arrecadação estão disponíveis em diversos pontos do município, como escolas, unidades de saúde, prédios públicos e comércios parceiros. Além de agasalhos e cobertores, a campanha também está arrecadando roupas e caminhas para pets, garantindo cuidado e proteção aos animais acolhidos por protetores e organizações da causa animal.

O Fundo Social reforça o convite à população: se você tem peças em bom estado que não usa mais, faça parte dessa corrente do bem. O frio não pode ser mais forte do que nossa solidariedade.

