Imagine entrar em uma cabine fechada com alta temperatura e ter que suportar o calor por 3 minutos enquanto assiste a um vídeo sobre mudanças climáticas. Essa experiência imersiva, para aprofundar a discussão e a reflexão sobre os imensos desafios representados pelo aquecimento global, é um dos destaques da Semana da Sustentabilidade, promovida pela Unimed Campinas que começou dia 14 e segue até 18 de julho. Neste período, serão realizadas diversas ações de consumo consciente e ético, envolvendo médicos, clientes, colaboradores e até fornecedores.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Esta quarta-feira, 16 de julho, será dedicada aos fornecedores. Neste dia, representantes de 45 empresas e de Unimeds do interior de São Paulo estarão no anfiteatro da cooperativa pela manhã, participando de uma agenda diferente. Na oportunidade, será promovida uma explanação sobre Ferramentas de Sustentabilidade e uma palestra sobre os “Compromissos para o combate aos efeitos das mudanças climáticas”, com a bióloga Adriana Couto, mestre em Oceanografia, que atua na Eccaplan, empresa especializada em soluções para a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Logo após, os convidados serão levados a vivenciar a cabine “Temperatura Máxima”, uma instalação com 1,5m² de área, que foi produzida em MDF e adesivada com temas relacionados ao aquecimento global. Internamente, a cabine vai dispor de aquecedores que vão simular o aumento da temperatura do planeta, enquanto os participantes, sentados em uma poltrona com fones de ouvido, assistirão a um vídeo reflexivo e impactante sobre as consequências das mudanças climáticas na vida humana e nos ecossistemas.

Fala presidente da Unimed Campinas

“O compromisso da Unimed Campinas é cuidar das pessoas. Por isso, nossas ações são voltadas para garantir que as pessoas vivam melhor e de maneira mais saudável agora e no futuro. A presença dos nossos fornecedores nessa experiencia sensorial é importante para avançarmos juntos em direção a um futuro mais sustentável e responsável”, pontua o Dr. Gerson Laurito, presidente.

A cabine sensorial Temperatura Máxima percorrerá depois outras unidades da Unimed Campinas, permitindo que médicos cooperados e colaboradores também tenham acesso à experiência sensorial. A proposta é despertar consciência, inspirar atitudes e destacar o papel de cada indivíduo na preservação ambiental.

Há anos, a Unimed promove ações concretas no combate à crise climática. Isto inclui programas de incentivo à reciclagem de materiais, economia de energia e uso consciente da água. Em 2023, lançou o Projeto Floresta Unimed, que já promoveu o plantio de 5 mil árvores nativas em Áreas de Proteção Ambiental (APA) de Campinas.

Os plantios são feitos por colaboradores da cooperativa, como forma de reforçar o engajamento e o compromisso coletivo com a proteção dos recursos naturais. Todas essas ações integram o conjunto de preparativos para a Conferência do Clima, a COP-30, que será realizada em novembro, em Belém, no Pará. Será a COP da Amazônia, evento considerado fundamental para acelerar as decisões visando o enfrentamento efetivo da emergência climática global.

Leia Mais Notícias do Brasil