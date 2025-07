Grupo Orbenk abre mais de 80 vagas em São Paulo

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O Grupo Orbenk, que há 39 anos atua com gestão de facilities, prestando serviços especializados para operações nas áreas de limpeza profissional, segurança patrimonial, serviços de apoio, terceirização de equipes e processos, além de soluções em alimentação, está disponibilizando, neste mês de julho, cerca de 490 vagas de trabalho em diversos estados brasileiros: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

No estado de São Paulo, as 81 vagas estão distribuídas nas cidades de Americana, Cajamar, Campinas. Campo Limpo Paulista, Caraguatatuba, Embu das Artes, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Bárbara D’Oeste, Santo André, São Paulo e Sorocaba.

As oportunidades são para candidatos em com níveis variados em termos de especialização, em funções como Analista Contábil, Analista de RH, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro, Faxineiro, Coordenador Administrativo, Segurança, Instrutor de treinamento, Operador de Monitoramento, Porteiro, Vendedor Interno, Zelador, entre outras.

Segundo explica a gerente de Recursos Humanos do Grupo Orbenk, Bruna Aiello, a empresa está presente em cerca de 470 cidades de 11 estados brasileiros. “Atuamos hoje com 35 mil colaboradores contratados, sendo 700 alocados na Central de Serviços Compartilhadas (CSC), na sua sede, em Joinville (SC), e estamos crescendo”, afirma o executivo. Ela completa: “em todas as áreas de atividade do Grupo, as contratações chegam a bater a marca de mais de 2500 ao mês”.

Para cumprir esse desafio, as vagas tanto por meio da tecnologia de ferramentas de empregos online, como Linkedin, Infojobs e outras, além da captação ativa por meio de feirões, anúncios regionais e pelo próprio da empresa, o https://vagasorbenk.rhgestor.com.br/vagas .

O Grupo Orbenk é uma empresa 100% nacional. Seus serviços totalmente customizados envolvem soluções prestadas pelas empresas Orbenk Segurança, Orbenk Limpeza, Sepat e Vantax, que juntas atuam em 1.120 clientes, sendo 750 empresas privadas e 370 instituições públicas, como escolas, hospitais, portos, indústrias, condomínios empresariais e shoppings.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP