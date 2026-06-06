Ação do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, disponibilizará 300 vagas em julho deste ano

O “Castra+São Paulo”, programa de castração pública e gratuita de cães e gatos no estado de São Paulo, estará de volta a Hortolândia em breve. O próximo mutirão será nos dias 18 e 19 de julho. A ação contará com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos.

Segundo o DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-estar Animal), serão disponibilizadas desta vez 300 vagas. Em abril passado, foram 360.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio do site do Programa, disponível neste link. Para ter a participação validada, é preciso preencher todas as etapas do cadastramento. Ao final, o tutor inscrito receberá a confirmação do dia e horário. A ação acontecerá na sede do DPBEA, localizado na Rua Athanázio Gigo, 60, no bairro Chácaras Recreio 2.000.

Caso haja algum imprevisto, é importante cancelar o agendamento. Segundo o DPBEA, no mutirão anterior, a taxa de ausências foi elevada. No próprio site do “Castra+São Paulo” existe a opção de cancelar o agendamento, se não for possível comparecer no dia e horário agendado. Veja abaixo.

Além desta ação, a previsão da Prefeitura é, ao longo de 2026, realizar aproximadamente 1.700 castrações de animais domésticos na cidade.

O DPBEA esclarece que a castração é uma medida benéfica para a saúde dos pets, porque evita o surgimento de doenças. A castração também previne o crime de abandono dos animais, pois evita que o animal tenha crias das quais o tutor porventura não possa cuidar.