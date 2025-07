A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Senai de Americana, está abrindo vagas para cursos profissionalizantes gratuitos no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), localizado na rua Flamboyant, 933, Jardim Capuava.

A iniciativa tem como objetivo oferecer formação prática e oportunidades de crescimento profissional para pessoas com idade mínima de 18 anos e que tenham concluído a 6ª série do ensino fundamental.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas presencialmente no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizado na rua das Perobas, 114, Jardim das Palmeiras.

Os cursos oferecidos para o segundo semestre são:

Ajuste e Reforma de Roupas

Turma 1: de 01/08 a 03/09 – Aulas às quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h30

Turma 2: de 29/08 a 01/10 – Aulas às quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h30

Modelagem de Roupas (modelos de saias, shorts e calças femininas)

De 05/08 a 28/10 – Aulas às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h30

A parceria entre o município e o SENAI já capacitou 11 alunos na primeira turma do curso Ajuste e Reforma de Roupas, que aconteceu no último mês de junho. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antônio Teixeira, a iniciativa representa uma grande oportunidade especialmente para os jovens atendidos pelo CRAS, funcionando como um impulso para conquistar autonomia. “Nosso foco é proporcionar qualificação acessível e eficiente para que as pessoas possam ampliar suas possibilidades no mercado de trabalho e na vida”, destaca ele.

Em breve, a Prefeitura de Nova Odessa também oferecerá cursos gratuitos do SENAC nas áreas de Jardinagem, Manicure e Pedicure, além de Técnico em Segurança do Trabalho. Novas informações serão divulgadas em breve.