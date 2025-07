Na manhã desta quarta-feira (16) a Polícia Militar prendeu cinco pessoas durante uma operação no bairro Jardim Picerno, em Sumaré. A PM desarticulou uma rede de exploração sexual de adolescentes em uma adega da região. O local também operava de forma clandestina com jogos de azar, segundo informações.

A ação ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima, que levou até o estabelecimento comercial de bebidas. No local, foram encontradas quatro pessoas, entre elas duas adolescentes de 16 anos. Uma delas confirmou aos policiais que estava se prostituindo.

Segundo a Polícia Militar, a adega já havia sido alvo de denúncias anteriores por tráfico de drogas e prostituição. Durante a abordagem, os PMs constataram novamente indícios dessas práticas ilegais.

Passagens

Todos os detidos pela PM já tinham passagens anteriores criminais. Após a prisão, eles foram encaminhados ao 2º Distrito Policial de Sumaré, onde os boletins de ocorrência foram registrados.

As mulheres encontradas na adega, incluindo as adolescentes, foram levadas a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para a realização de exames de corpo de delito. O procedimento visa documentar possíveis agressões físicas ou sexuais, além de colher evidências que subsidiem as investigações.

Além da exploração sexual, a PM encontrou máquinas de jogo de azar em funcionamento dentro do estabelecimento — o que, segundo as autoridades, evidencia a conexão entre diferentes crimes praticados de forma estruturada no mesmo espaço.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP