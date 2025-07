Ludmilla dá spoilers do novo álbum e conta sobre as vezes que ficou cara a cara com Beyoncé

No último episódio da temporada do programa ‘Só Até Aqui’, comandado pelo ator, humorista e influenciador digital Dan Mendes – em exibição no canal do YouTube do apresentador – a última convidada foi ninguém menos que a cantora e diva pop nacional, Ludmilla. E ela entregou tudo – literalmente.

Durante a conversa, que acontece enquanto Dan e a convidada dão uma volta de carro pelo seu condomínio no Rio de Janeiro, a cantora mostrou ao apresentador uma prévia inédita de uma das novas faixas do novo álbum e promete feats de peso, mas ainda mantidos em segredo. “A preta venceu! E eu falo com todos, converso, eles comentam meus stories e eu fico incrédula”, adiantou Lud, deixando quem é fã em clima de contagem regressiva.

Durante a entrevista, a artista compartilhou também os bastidores do processo criativo do disco, que está sendo produzido há mais de um ano com nomes e produtores de renome do cenário internacional. “Tá sendo um dos processos que eu mais gosto de fazer que é estar enfurnada em estúdio, trocando com artistas que eu sempre admirei, compositores que eu acho incríveis e esse álbum eu tô me permitindo fazer isso, eu tô fazendo com calma”, contou.

Ela também menciona que em uma das etapas da produção do álbum ela foi para Los Angeles e trabalhou com produtores que admira muito como Summer Walker, SZA, Kehlani. A conexão global do projeto reflete não apenas o alcance da cantora, mas também sua visão artística, que continua se expandindo, sem deixar para trás suas raízes.

Outro ponto alto do episódio foi quando Ludmilla falou sobre seus encontros com Beyoncé – momentos que ela descreve como transformadores para sua carreira e trajetória pessoal. “Você sabe que pra quem é fã de Beyoncé, se contar muita coisa, não volta mais, tem uma lenda dessas e eu não quero pagar pra ver. Mas ela é muito especial, ela é adorável, ela é doce. Uma querida, ela é muito simpática e é muito bom estar com ela”, comentou.

A troca com Queen B, aliás, parece ter influenciado diretamente a ambição e o refinamento do novo álbum, que promete elevar ainda mais o nível da música pop e R&B nacional.

Fechando essa temporada do ‘Só Até Aqui’, após onze episódios que acumularam 367 mil visualizações, a participação da Ludmilla, prova como o entretenimento e influência digital se conectam de forma poderosa.

