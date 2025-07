Corrida e Caminhada ‘Suzano Faz Bem’ ocorre domingo (20) em Americana

A cidade de Americana receberá, no próximo domingo, dia 20, a 4ª edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, promovida pela Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto. Serão três modalidades: corrida, com percursos de 5 km e 10 km, e caminhada de 5 km. Aberto à comunidade, colaboradores(as) da companhia e seus familiares, o evento une esporte, saúde e solidariedade, e integra uma série de ações da empresa em celebração aos 150 anos do município. A expectativa é reunir mais de 2 mil participantes.

“Neste ano comemorativo e tão simbólico para Americana, a realização de mais uma edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem é ainda mais especial e nos dá muita alegria. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento social das regiões onde atuamos, ao mesmo tempo em que demonstra nosso respeito e nossa parceria com Americana. Celebrar a cidade com uma ação que une esporte e solidariedade traduz bem nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, afirma Marcelo de Mello, diretor de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da companhia.

Com caráter solidário, a prova terá a renda das inscrições integralmente revertida para três instituições locais: APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e Fundo Social de Solidariedade do município. A iniciativa é realizada pela Suzano em parceria com a Chelso Sports e com o apoio da Prefeitura de Americana.

Entrega dos kits

A entrega dos kits da prova aos participantes será realizada no sábado (19), na sede da APAE de Americana, das 10h às 15h. Para a retirada, as pessoas inscritas devem apresentar um documento com foto (RG ou CNH) e o comprovante do cadastro feito no site do evento.

Nesta edição, a camiseta oficial da corrida será entregue exclusivamente no domingo (20), mediante apresentação de um voucher recebido no momento da retirada do kit. Não haverá entrega de outros itens do kit no dia do evento – apenas da camiseta.

Benefícios da atividade física

Segundo o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, a prática regular de atividades físicas traz uma série de benefícios à saúde, como redução do risco de doenças cardiovasculares, melhora da saúde mental, controle do peso corporal, aumento da disposição e qualidade do sono. Caminhar ou correr são formas simples e eficazes de cuidar do corpo e da mente, garantindo bem-estar físico e emocional. Além disso, participar de iniciativas como a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem fortalece a integração social e promove o senso de pertencimento à comunidade.

Parceria com a cidade

Em 2025, ano em que Americana celebra 150 anos de história, a Suzano amplia sua atuação na cidade por meio de investimentos e apoios a uma série de projetos e programas culturais, ambientais, sociais e esportivos locais. Além da corrida, cujas doações irão beneficiar instituições da cidade, a empresa também esteve presente na tradicional Festa de São João de Carioba, com o Espaço Sustentabilidade, e apoiou a Feira do Meio Ambiente de Americana (FEAMA).

Essas ações refletem o compromisso da empresa em celebrar a trajetória e os valores que moldam a história e o modo de vida de Americana, fortalecendo os laços com a comunidade que sempre a acolheu. Dessa forma, a companhia busca não apenas homenagear a cidade, mas também contribuir ativamente para seu desenvolvimento, reforçando um relacionamento pautado em respeito, parceria e valorização mútua.

Serviço:

4ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem em Americana

Data: domingo (20/07)

Horário: concentração às 6h | largadas às 7h15 (10 km) e 7h25 (5 km)

Local: Rua Abrahim Abraham, 97, próximo à APAE de Americana

Retirada dos kits:

Data: sábado (19/07)

Local: APAE Americana

Horário: das 10h às 15h

