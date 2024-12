Em meio à sua luta contra o câncer de intestino, a cantora Preta Gil anunciou que passará por uma nova cirurgia e revelou que foi aos Estados Unidos em busca de alternativas para o tratamento. Segundo a própria cantora, a decisão de buscar auxílio fora do Brasil foi recomendada por sua equipe médica, que viu na consulta uma possibilidade de ampliar as opções terapêuticas.

Por meio das redes sociais, Preta Gil compartilhou com os fãs a importância dessa etapa em sua jornada contra a doença, explicando que o objetivo é explorar tratamentos inovadores, incluindo a participação em estudos clínicos, uma prática amplamente difundida nos Estados Unidos.

O oncologista Dr. Fernando Zamprogno, especialista da Kora Saúde, explica que, apesar dos avanços no Brasil, os Estados Unidos ainda lideram em termos de estudos clínicos e acesso a terapias experimentais. “Nos últimos anos, o Brasil desenvolveu uma quantidade significativa de estudos clínicos, o que é um grande avanço. No entanto, nos Estados Unidos, a infraestrutura, os recursos e o volume de pesquisas são muito maiores, o que amplia o leque de possibilidades terapêuticas, especialmente em casos desafiadores como o de Preta Gil”, afirma o médico.

Dr. Zamprogno ressalta que a participação em estudos clínicos pode proporcionar acesso a medicamentos e tratamentos ainda não disponíveis comercialmente, o que pode ser decisivo em certos casos. Ele reforça também a importância de seguir as orientações médicas para avaliar cuidadosamente os benefícios e riscos dessas iniciativas.

O caso de Preta Gil evidencia não apenas a complexidade do enfrentamento de um câncer, mas também a busca incessante pela cura, contando com o suporte de profissionais capacitados e explorando as melhores opções, sejam elas no Brasil ou no exterior. A cantora segue recebendo o apoio de fãs e amigos, mantendo a esperança e a força em sua jornada.