Taylor Swift é uma das estrelas do pop mundial da atualidade. Com uma legião de fãs em todo o mundo e no Brasil, a artista comemora seus 35 anos nesta sexta, dia 13. Um estudo do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) mostrou as músicas que os “swifties”, como são chamados os fãs da cantora, mais ouviram no país nos últimos cinco anos.

A música de Taylor Swift mais tocada no Brasil neste período foi “Shake it off”. “Anti-hero” e “Love story” ficaram na segunda e terceira posições deste ranking. Já a mais regravada de autoria da artista até o momento foi “Love story”. Outra curiosidade foi o cantor Ed Sheeran como o intérprete que mais gravou canções de Taylor.

Taylor Swift tem 345 obras musicais e 1.654 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. As obras musicais do artista são as composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD).

Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD. Como artista internacional, ela tem o seu direito autoral de execução pública garantido no país por meio de contratos de representação firmados entre as associações de música brasileiras e estrangeiras.

No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Ranking das músicas de autoria de Taylor Swift mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública

(Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows)

Posição Música Autores 1 Shake it off Shellback / Taylor S / Max Martin 2 Anti-hero Taylor Swift / Fun 3 Love story Taylor Swift 4 Blank space Shellback / Taylor S / Max Martin 5 This is what you came for (feat. Rihanna) Calvin Harris / Taylor Swift 6 Cruel summer Taylor Swift / Fun / Anne Erin Clark 7 Me! Joel Little / Taylor S / Brendon Urie 8 Delicate Shellback / Taylor S / Max Martin 9 Long live Taylor Swift 10 Lavender haze Zoe I Kravitz / Taylor S / Sounwave / Fun / Dew Sam / J. Sweet

Top 5 das músicas de autoria de Taylor Swift mais regravadas

Posição Música Autores 1 Love story Taylor 2 Shake it off Shellback / Taylor / Max Martin 3 We are never ever getting back together Shellback / Taylor / Max Martin 4 Blank space Shellback / Taylor / Max Martin 5 Wildest dreams Shellback / Taylor / Max Martin

