Santa Bárbara ganha letreiro “Eu Amo SBO”

O Novo Parque Linear de Santa Bárbara d’Oeste vai ganhando forma e os serviços caminham para a reta final. Nesta sexta-feira (13) as equipes de trabalho iniciaram a instalação do letreiro “Eu amo SBO”, que receberá o público e embelezará ainda mais o espaço.

Mais notícias da cidade e região

A área entre as avenidas Antônio Pedroso e São Paulo, na região do Planalto do Sol, é transformada e configura-se como o mais novo espaço para o lazer e convívio – uma das maiores áreas da região.

O projeto em execução dispõe de pista de caminhada, quadras de vôlei de areia, playgrounds, academias ao ar livre, Espaço Pet, ciclovia, entre outras estruturas.