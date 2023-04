Nazaré Tedesco de Pet; vídeo de garotinha viraliza

Um vídeo de uma garotinha chamada Elis, que não queria devolver um gatinho filhote para a mãe dele, viralizou esta semana.

Nas imagens fofas, com o gato no colo – igual ao meme da icônica personagem Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino – a criança afirma que não vai entregar o animal. “Eu não vou devolver, vou ficar com ele”, diz ela, cheia de atitude.

A gravação, com o título de Nazaré Tedesco de Pet, caiu na graça dos internautas e conta com mais de 13 milhões de views.

