Milhares de vacas morreram em explosão nos EUA; gás emitido por elas pode ser a causa

Uma explosão esta semana causou a morte de milhares de vacas em uma fazenda no Texas, Estados Unidos.

Segundo apurado, cerca de 19 mil cabeças de gado morreram. Uma pessoa se feriu e está internada.

O xerife da região, que acompanha o caso, informou aos noticiários locais que o aquecimento das máquinas da fazenda em contato com o gás metano, expelido pelos animais, pode ser a causa do acidente. O caso ainda está sob investigação e é considerado como uma perda irreparável.

Brasil

No Brasil estima-se que os rebanhos bovinos e de cabras, ovelhas e búfalos sejam responsáveis por 90% do gás metano produzido, considerado causador em 21% do efeito estufa.

