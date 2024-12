A vítima fatal do acidente ocorrido na madruga deste domingo (15) na Rodovia Luís Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste, foi identificada como Cellyne Lima da Silva, de 19 anos.

Cellyne estava na garupa da motocicleta atingida por um veículo Audi que, segundo testemunhas, estaria em alta velocidade. Um Citroën C3, que seguia na direção oposta, também foi atingido.

A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento não há informações sobre o velório e sepultamento.

O condutor da motocicleta era marido da vítima e foi socorrido em estado grave ao Pronto-Socorro Édson Mano.

O passageiro do Audi, um adolescente de 15 anos, também foi socorrido em estado grave.

O motorista do Audi, bem como o motorista e os passageiros do Citroën C3 foram socorridos com ferimentos leves.

