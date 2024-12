Um adolescente de 15 anos foi a segunda vítima fatal do acidente ocorrido na madruga deste domingo (15) na Rodovia Luís Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste. Luiz Petrocelli Neto era passageiro do Audi.

Segundo a prefeitura, o adolescente deu entrada no Pronto-Socorro Edson Mano às 23h45 com traumatismos múltiplos. Ele foi transferido às 1h36 para o Hospital Santa Bárbara, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu. A morte foi confirmada pelo hospital.

O veículo Audi, dirigido pelo pai do adolescente, atingiu uma motocicleta, cuja garupa, Cellyne Lima da Silva, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um Citroën C3, que seguia na direção oposta, também foi atingido.

O condutor da motocicleta foi socorrido em estado grave ao Pronto Socorro Édson Mano. O motorista do Audi, bem como o motorista e os passageiros do Citroën C3, foram socorridos com ferimentos leves.

À polícia, o motorista do Audi afirmou que não se lembrava do que aconteceu, apenas que tinha uma motocicleta na sua frente. Já o motorista do Citroën C3 contou que o Audi vinha em alta velocidade na pista contrária e, após colidir com a motocicleta, entrou na frente de seu veículo.

Segundo o Boletim de Ocorrência, apenas o motorista do Citroën C3 aceitou fazer o teste do bafômetro, que acusou negativo para a ingestão de álcool.

Foto Victor Taker / Portal Atualidade