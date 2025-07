O prefeito de Americana, Chico Sardelli recebeu esta quinta-feira (10) integrantes do Corpo de Bombeiros que vieram pleitear uma área para a construção da nova sede da corporação. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

“O Corpo de Bombeiros de Americana presta um serviço de excelência em nossa cidade e sempre tivemos um ótimo diálogo. Diante do novo pleito da corporação, coloquei nossa equipe à disposição para analisar alguma área e voltar a conversar sobre o assunto com os comandantes”, afirmou o prefeito Chico.

O prédio que atualmente abriga o Corpo de Bombeiros foi construído em 1979

e enfrenta problemas estruturais, além da localização em um trecho com tráfego intenso. Além disso, a corporação tem sentido aumento significativo na demanda pela corporação.

Segundo o secretário de Planejamento, Diego de Barros, Guidolin, a ideia inicial é a doação de um terreno de até três mil metros quadrados, onde a corporação construiria com recursos do governo estadual um prédio de 800 metros quadrados.

“Existem estudos sobre a doação de parte de um terreno que fica em frente à rodoviária, que pertenceu à União Operária e cedido à Prefeitura. Vamos dar todo o apoio na tramitação e acompanhar as oportunidades”, concluiu Guidolin.

Participaram do encontro o Major Maxwel (comandante do 16º Grupamento), Capitão Rossetti (subcomandante do 16º Grupamento), Capitão Humphreys (comandante do subgrupamento de Bombeiros) e Tenente Brustolin (comandante do Posto de Bombeiros de Americana).

